Boleto 001 al Mundial: Sheinbaum y Rommel Anuncian Finalistas

Cierra convocatoria para el Mundial. Miles de jóvenes compitieron por el simbólico boleto 001. Habrá dos ganadoras

Regeneración, 10 de abril de 2026.– El concurso para obtener el boleto 001 del Mundial cerró sus inscripciones este viernes. Miles de jóvenes de todo el país enviaron videos demostrando su gran talento.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de este proceso de selección ciudadana. El portal oficial recibió propuestas de comunidades rurales y zonas urbanas por igual.

Rommel Pacheco informó que la participación superó las expectativas iniciales de la Conade. El funcionario explicó que el proceso busca ser inclusivo con todos los grupos sociales.

Las autoridades destacaron el esfuerzo de las niñas en regiones muy alejadas del país. El cierre de registros marca el inicio de la etapa definitiva de evaluación técnica.

Procesos de selección y filtros

Un comité de tres juezas expertas evaluará a las finalistas en los próximos días. Las participantes debieron enviar videos dominando el balón con técnica y mucha destreza.

Pacheco señaló que se aplicaron filtros para facilitar la labor de las juezas encargadas. Aproximadamente mil jóvenes lograron pasar a la etapa de revisión final actualmente.

Sobre el proceso, Rommel Pacheco afirmó: “Fueron miles de niñas en todo el país que se sumaron a esta convocatoria”. Las seleccionadas tienen edades que oscilan entre los 15 y los 25 años de edad.

El criterio no solo es deportivo, sino también basado en su historia de vida. “Van a elegir el porqué quisieran ser la representación de México”, añadió el titular de Conade.

Historias del talento mexicano

Durante la conferencia se exhibieron videos de participantes con trayectorias deportivas muy inspiradoras. Destacó el caso de Yolett Cervantes, una joven de Veracruz que domina el balón.

Yolett aprendió a jugar futbol descalza en la comunidad de Tlaquilpa durante su infancia. La joven solicitó apoyo para rehabilitar una lesión de rodilla que frenó su carrera.

La Presidenta Claudia Sheinbaum se mostró conmovida por el nivel mostrado en los videos presentados. Al respecto, Claudia Sheinbaum comentó: “Hay algunos realmente extraordinarios, les recomiendo que entren a Mundial Social”.

El portal gubernamental mantiene públicos los videos para que la ciudadanía conozca el talento. Las historias reflejan la pasión de las mujeres por el deporte en México.

Dos ganadoras rumbo al mundial

La convocatoria originalmente ofrecía un solo lugar para asistir a la inauguración del Mundial. Sin embargo, la Jefa de Gobierno decidió ceder su pase para beneficiar a otra joven.

Ahora serán dos las mujeres seleccionadas para representar a México en el evento. La Presidenta confirmó que ambas ganadoras asistirán como invitadas de honor a la ceremonia.

Sobre este incremento de espacios, Claudia Sheinbaum Pardo declaró: “Van a ser dos seleccionadas de todas estas chicas extraordinarias”. El anuncio final de las ganadoras se realizará tras la deliberación de las tres juezas.

El Gobierno de México busca proyectar una imagen de inclusión y juventud ante el mundo. La inauguración contará con la presencia de estas representantes del talento nacional.