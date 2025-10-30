Que Simon Levy enfrenta proceso de extradición en libertad

Tribunal de Lisboa impone a Simon Levy medidas cautelares de permanencia y control de identidad en lo que se resuelve su extradición a México
Regeneración, 29 de octubre de 2025. En redes destacan que el Gabinete de Seguridad informó en redes sociales que Simón Levy se encuentra en Portugal con medidas cautelares.
Así, se explica que Levy Dabbah enfrenta su proceso de extradición en libertad, bajo medidas cautelares, tras su detención en Portugal.
Esto, derivado de una Notificación Roja de Interpol.
Simon
«El Tribunal de Apelaciones en Lisboa ordenó su libertad imponiéndole medidas cautelares, entre ellas, permanencia y control de identidad…»
«.., mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas».
Así se publicó en X, por parte del Gabinete de Seguridad.
Cabe destacar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), recordó que Simon enfrenta dos órdenes de aprehensión vigentes.
Lo anterior, derivadas de su incumplimiento reiterado a audiencias judiciales en procesos penales distintos.
Acusa
Se trata por una parte por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores de obra.
Y por otra parte, una segunda demanda relacionada por amenazas y daño en propiedad ajena doloso.
E incluso se cita a la Fiscalía federal que indica información de la Oficina Central Nacional de Interpol México y su homóloga en Portugal.
La cual confirma que Simón Levy fue detenido el pasado martes 28 de octubre con fines de extradición.
«Este miércoles 29 de octubre compareció ante la autoridad judicial competente, donde fue informado de sus derechos…»
«… y optó por enfrentar el proceso formal de extradición, conforme a la legislación de ese país».
Finalmente destacar que Simon Levy insiste en que está libre y omitir información sobre el proceso legal.