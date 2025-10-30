Que Simon Levy enfrenta proceso de extradición en libertad

Tribunal de Lisboa impone a Simon Levy medidas cautelares de permanencia y control de identidad en lo que se resuelve su extradición a México

Regeneración, 29 de octubre de 2025. En redes destacan que el Gabinete de Seguridad informó en redes sociales que Simón Levy se encuentra en Portugal con medidas cautelares.

Así, se explica que Levy Dabbah enfrenta su proceso de extradición en libertad, bajo medidas cautelares, tras su detención en Portugal.

Esto, derivado de una Notificación Roja de Interpol.

Simon

La Presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein no miente



Simón Levy si fue detenido en Portugal, derivado de 2 ordenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol



Posteriormente fue liberado por el Tribunal de Lisboa, con la medida cautelar de no poder salir del país… pic.twitter.com/RYDlwxw2wm — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) October 30, 2025

«El Tribunal de Apelaciones en Lisboa ordenó su libertad imponiéndole medidas cautelares, entre ellas, permanencia y control de identidad…»

«.., mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas».

Así se publicó en X, por parte del Gabinete de Seguridad.

No mintió del todo Simón Levy, sí está en Washington, pero en la rua Washington de Lisboa. pic.twitter.com/hZj4Vep479 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) October 30, 2025

Cabe destacar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), recordó que Simon enfrenta dos órdenes de aprehensión vigentes.

Lo anterior, derivadas de su incumplimiento reiterado a audiencias judiciales en procesos penales distintos.

Acusa

Y así los comentocratas comulgando con ruedas de molino. Que el mitómano de Simón Levy lo llamó desde Washington dice el otro mitómano… pic.twitter.com/dSVdKSq57Y — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) October 29, 2025

Se trata por una parte por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores de obra.

Y por otra parte, una segunda demanda relacionada por amenazas y daño en propiedad ajena doloso.

E incluso se cita a la Fiscalía federal que indica información de la Oficina Central Nacional de Interpol México y su homóloga en Portugal.

Increíble que a un entrevistador tan experientado tipo @LuisCardenasMx no se le haya ocurrido preguntarle a Simón Levy por las pruebas del atentado en una ciudad tan vigilada como Washington. pic.twitter.com/15lwQT0Vf6 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) October 30, 2025

La cual confirma que Simón Levy fue detenido el pasado martes 28 de octubre con fines de extradición.

«Este miércoles 29 de octubre compareció ante la autoridad judicial competente, donde fue informado de sus derechos…»

«… y optó por enfrentar el proceso formal de extradición, conforme a la legislación de ese país».

Finalmente destacar que Simon Levy insiste en que está libre y omitir información sobre el proceso legal.