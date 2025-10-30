Acuerdo con maiceros, habrá apoyos y ordenamiento de mercado

Apoyo: 950 pesos tonelada a 90 mil productores. Ampliar “Cosechando Soberanía” que incluye seguro y créditos. Se levantan bloqueos maiceros

Regeneración, 29 de octubre de 2025. Fuentes de Agricultura y Desarrollo Rural indicaron acuerdo con productores de maíz que bloquearon carreteras.

Y es que se trata de una serie de apoyos o su ampliación así como ordenamiento del mercado y comercialización de maíz en México.

Maíz

Cabe destacar que antes, Sheinbaum Sheinbaum destacó que buscaron el diálogo “sin chantajes, evidentemente, porque ellos pedían muchísimas cosas».

Y, explicó «no podemos prometer cosas que no podemos cumplir”.

Ante lo cual se les presentó una propuesta aceptada por los productores de maíz con lo que se levantaron las manifestaciones en carreteras.

Misma que consta de 950 pesos por tonelada para 90 mil productores.

Además, la ampliación del programa “Cosechando Soberanía”, que incluye crédito y seguros.

E incluso, se subraya la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz.

Abundancia

Cabe destacar que el titular de Agricultura explicó que hay un aumento enorme en la disponibilidad de maíz en el mundo.

«Tenemos un stock récord, casi un millón, o sea, mil 300 millones de toneladas».

«México este año no va a ser la excepción, vamos a tener una muy buena cosecha ahorita, lo que se llama el ciclo primavera-verano, que arranca en unos días más, semanas más”.

Explicó asimismo que con las lluvias y presas a buen nivel el norte del país tendrá una buena cosecha de maíz.

«…, se estima que la producción sea muy alta, probablemente más del doble de la que se tuvo el año pasado».

«Lo cual, en conjunto con el panorama mundial, presiona a la baja y “México no escapa a esta tendencia”.

A lo anterior se suma que de enero a octubre el precio internacional del maíz bajó 21% por lo que ahora en México se tienen los precios más bajos desde del 2017.

Detalles

Son 950 pesos por tonelada de maíz serán para la región del Bajío con los 90 mil productores de hasta 20 hectáreas, lo que representa cerca del 98 por ciento de todos los productores del Bajío.

De ese recurso 800 serán de la Federación y solo 150 pesos por tonelada los pondrán los gobiernos estatales.

Apoyarán un millón 400 mil toneladas de maíz, con un máximo de 200 toneladas por productor.

Cosecha

Por otra parte, “Cosechando Soberanía” estaba restringido a derechohabientes de los otros programas sociales y ahora se amplía a los productores de maíz.

“Con una tasa de interés de 8.5 por ciento anual, eso es la mitad o menos de la mitad de lo que les cobraría cualquier institución financiera».

Además, «todas las personas que tomen un crédito van a tener un seguro agropecuario, de tal manera que, si hay sequías, inundaciones, alguna plaga, no van a quedar endeudados o endeudadas”.

Sistema

Por otra parte, se destaca se trata de la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz.

Esto, porque el productor no puede enfrentarse a la incertidumbre ni a trabajar para que el intermediarismo se quede con las mayores ganancias.

Se trata de un sistema para definir precios de referencia del maíz, además promoverá acuerdos directos de comercialización entre productores y compradores, industria, molinos.

Esto, sin intermediarios. Además de que habrá reglas claras que todos deberán conocer.

Todo ello, dijo, comenzando con al andamiaje jurídico que le dará sustento, subrayó, entre otros aspectos.

Como se sabe productores de maíz mantuvieron bloqueos en los días recientes en al menos siete estados del país