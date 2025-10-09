¡Récord Histórico! Desmantelamiento de ‘Narcocámaras’

La Defensa de México registra cifra récord al desmantelar 1,807 ‘narcocámaras’ en 5 meses, un 422% más que en 14 años.

Regeneración, 7 de octubre de 2025 — La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha asestado un golpe sin precedentes a las redes de inteligencia del crimen organizado al reportar un cifra récord en el decomiso de ‘narcocámaras’ durante los primeros meses de 2025.

Los datos, obtenidos vía transparencia, revelan un espectacular aumento en la ofensiva federal contra los sistemas de videovigilancia clandestina que operan como verdaderos C5 o «halconeo» particulares de los grupos delictivos.

Cifras Históricas: Un Aumento del 422% en Decomisos

El esfuerzo federal para desmantelar estas redes ha superado drásticamente los resultados de años anteriores.

De manera contundente, entre enero y mayo de 2025, las tropas militares desmantelaron 1,807 equipos ilícitos.

En contraste, esta cifra rebasa en un impresionante 422% el total acumulado de los últimos 14 años (2011 a 2024), periodo en el que solo se retiraron 346 aparatos.

El total de cámaras desmanteladas en los últimos seis meses en ocho estados asciende a 2,319, demostrando la magnitud de esta táctica criminal.

En este contexto, el crimen organizado ha demostrado una preocupante sofisticación tecnológica.

Los dispositivos decomisados no son equipos sencillos, sino sistemas de alta gama, incluyendo cámaras PTZ (capaces de girar, inclinarse y hacer acercamientos), equipadas con visión nocturna, luz infrarroja, y que operan con amplificadores de internet y equipos de banda ancha móviles para realizar transmisiones en tiempo real.

‘Halconeo’ Digital

Esta infraestructura de monitoreo es utilizada por la delincuencia organizada para construir un sistema de inteligencia que les permite consolidar su control territorial bajo dos vertientes principales: identificar objetivos para robo, secuestro o extorsión, y anticipar o neutralizar amenazas del Estado u otras organizaciones criminales, según explica Armando Vargas, coordinador del programa de Seguridad de México Evalúa.

Es más, estas ‘narcocámaras’ han sido halladas en la vida cotidiana aprovechando la infraestructura pública y privada, instaladas con notable descaro en sitios como: Postes de luz o de telefonía, árboles y comercios, Incluso en gasolineras y estructuras que simulan ser centros de control del Estado.

A modo de ejemplo, en Culiacán, Sinaloa, elementos castrenses localizaron un «C4» clandestino en un domicilio de la Colonia Las Quintas, demostrando la audacia de estos grupos para simular estructuras de seguridad pública.

Estados Afectados

Los mayores decomisos se concentran en estados con alta violencia y disputa territorial:

Guanajuato: 572 cámaras (disputa entre Cártel Santa Rosa de Lima y Cártel Jalisco Nueva Generación). Veracruz: 285 cámaras (CJNG y facciones de Sinaloa). Baja California: 284 cámaras. Jalisco: 176 cámaras. Sinaloa: 150 cámaras (499 en total a la fecha), utilizadas por grupos como ‘Los Chapitos’.

El secretario de Seguridad de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, mencionó que «la vigilancia del narco no supera la capacidad de vigilancia del estado,» mientras que en Guanajuato, las 1,400 cámaras ilegales retiradas en Celaya eran el mismo número de dispositivos que tiene en funcionamiento el C4 municipal.

Expertos señalan que, pese a los decomisos, la política pública debe seguir mejorando para combatir esta táctica.