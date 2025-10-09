UNAM identifica a presuntos responsables de amenazas de bomba

Fiscalía y la Policía Cibernética, citaron a los implicados a declarar para «proceder conforme a derecho», por amenaza de bomba en UNAM

Regeneración, 7 de octubre de 2025 — La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha dado un paso crucial para restablecer la seguridad en sus campus al identificar a al menos dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en varios de sus planteles.

Esta acción se concretó gracias a la colaboración con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y la Policía Cibernética, quienes citaron a los implicados a declarar para «proceder conforme a derecho», buscando evitar la propagación de información falsa.

Desalojan la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por reporte de amenaza de bomba.

Un mensaje fue encontrado en los sanitarios del plantel en Ciudad Universitaria. pic.twitter.com/fvwqTQ6fsx pic.twitter.com/P8lXUXob39 — Monica Garza (@monicagarzag) October 6, 2025

Delitos Contra la Paz

Según las normativas vigentes, los presuntos responsables de generar alarma e interrumpir las labores académicas de la máxima casa de estudios, podrían enfrentar acusaciones por delitos contra la paz.

El Código Penal de la Ciudad de México establece en su artículo 209 que la pena por amenazas simples a otra persona va de tres meses a un año de prisión, o de noventa a trescientos sesenta días multa, dependiendo de la gravedad de los hechos.

En consecuencia, los involucrados se enfrentarían a dos escenarios principales: tentativa simple o delito agravado.

Por una parte, la ley indica que la pena «se agravará al triple» cuando la amenaza se difunda «mediante… correo electrónico, mensaje telefónico, redes sociales o cualquier medio tecnológico», como sucedió en el caso de la UNAM, incrementando significativamente el riesgo de prisión.

Por el contrario, en el mejor de los casos, los señalados podrían evitar la cárcel mediante libertad condicional, firmando de forma periódica ante una representación ministerial.

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra la UNAM > https://t.co/pvT9yoP51g pic.twitter.com/zrh1YoSzPM — UNAM (@UNAM_MX) October 7, 2025

Ola de amenazas

Tras el asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur el pasado 22 de septiembre, las falsas alertas de explosivos se publicaron en medios digitales, provocando la suspensión de clases presenciales en más de 30 unidades académicas.

De hecho, el lunes 6 de octubre, al reanudar parcialmente las actividades, tres planteles volvieron a desalojar por amenazas similares: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y la Preparatoria Número 6.

Sheinbaum negó que las amenazas de bomba en planteles de la @UNAM_MX fueran verdaderas: "Fueron negativas todas las amenazas que se denunciaron ayer, que se hicieron públicas (…) estamos trabajando en un programa de atención a los jóvenes". pic.twitter.com/HERTGyElNx — Emeequis (@emeequis) October 7, 2025

Apoyo Federal

Frente a esta situación alarmante, el gobierno federal se ha puesto a disposición de la UNAM.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró durante su conferencia matutina de este 7 de octubre que su administración está dispuesta a colaborar.

«Fueron negativas todas las amenazas que se denunciaron o que se hicieron públicas,» destacó, y afirmó que la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, mantiene «comunicación permanente con el rector» de la UNAM y las áreas de seguridad.

Asimismo, la institución universitaria reiteró su compromiso con la comunidad en un comunicado, citando a los implicados para que «procedan conforme a derecho.»

La UNAM subrayó que «continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsa, mentiras y versiones malintencionadas que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas.»

El rector, Leonardo Lomelí, había asegurado previamente que la denuncia es clave para «descartar de una amenaza con visos de llevarse a la práctica.»