Redada Río de Janeiro: Ni sospechosos ni líderes entre fallecidos

Ninguno de los 69 sospechosos entre las 117 personas ultimadas en Río de Janeiro y la cuales tampoco tenía liderazgo en Comando Vermelho

Regeneración, 10 de noviembre de 2025. Informe de la policía de Río de Janeiro, Brasil; indica que ninguno de los sospechosos buscados ni líderes se encuentran entre los fallecidos en redada de Operación Contención.

Como se sabe, dicho operativo es el más sangriento en la historia de Brasil con 121 muertos al norte de Río de Janeiro, incluso, 4 policías y dos adolescentes.

Brasil

Se trata del informe policial presentado ante la Corte Suprema de Brasil.

Mismo donde se indica, ninguna de las 117 personas ultimadas por la policía estaba entre los 69 sospechosos señalados por los fiscales en la denuncia que motivó la redada.

Solo cinco de los implicados fueron arrestados ese día y ninguno tenía rango de liderazgo en la banda Comando Vermelho.

Asimismo, se confirma que la operación contó con 2 mil 500 agentes.

Seguidamente las agencias señalan que durante la redada, solo un líder intermedio de la banda fue arrestado sin que se produjeran disparos.

Desde luego, se consigna que el líder Edgar Alves de Andrade, alias Doca y otros, permanecen en paradero desconocido.

Crimen

Al tiempo que se destaca que los habitantes de las favelas alinearon decenas de cuerpos en las calles.

Sin embargo, la policía sostiene que los residentes alteraron la escena del crimen, dificultando la investigación en las colinas tras la favela.

Aunque 19 de los hombres asesinados no tenían antecedentes penales, según documentos de la investigación, la policía dijo estar 100% seguro de que eran criminales.

E incluso se dijo que habrá otros operativos en las favelas de Río durante los próximos meses.

Finalmente, entre otros datos se subraya que el Foro Brasileño de Seguridad Pública, señala que en 2024 hubo 44 mil 127 muertes violentas intencionales.

E incluso, con 6 mi 243 víctimas a manos de la policía —un promedio de 17 al día—.

Sin embargo aunque la encuesta AtlasIntel reveló que 55% de brasileños apoya la operación, familiares de víctimas acusan:

“Nunca podremos aceptar cómo lo mataron, con la cabeza arrancada y colocada en un árbol”.

Por su parte, el defensor público Pedro Carriello, que asiste a los afectados, afirmó que la violencia policial no resolverá la crisis:

“Por un momento, se desarticula un grupo armado, un movimiento vinculado al narcotráfico, pero no se acaba. Lo que queda son las pérdidas de las familias”.