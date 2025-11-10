Operativos sorpresa de Semarnat en Cancún

Socio del proyecto Beach Club Balam Kan en Cancun, es Isidro Santamaría, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)

Regeneración, 10 de noviembre de 2025. En redes sociales de Cancún, Quintana Roo, se subrayan las inspecciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Esto, ya que la dependencia negó los permisos ambientales de dos proyectos turísticos, uno el Condo Hotel Kában Holbox y el otro el Restaurante Nikte-Ha en la zona hotelera de Cancún.

Asimismo, se reportan supervisión de instalaciones en toda la zona.

Cancún

Cabe destacar que con relación al Condo Hotel Kaban Holbox, la Semarnat señaló que el estudio de impacto ambiental no contaba con fechas y muestreos que representen la fauna.

Mismo, que puede omitir especies migratorias o de hábitos temporales.

Este proyecto consta de tres edificios de tres niveles con 21 departamentos.

E incluso, los cuales ya estarían en venta a 5.8 millones de pesos por unidad (unos 314 mil dólares), sin obtener el permiso ambiental.

El otro proyecto de 8 millones de pesos (unos 433 mil dólares), el restaurante Nikte-Ha en Cancún, lo pretendían construir en el kilómetro 16.2 del bulevar Kukulcán, a la orilla de la laguna Nichupté.

Así mismo, querían sumar un deck para permitir la llegada de embarcaciones menores.

Semarnat determinó que no se presentó la información necesaria sobre posibles impactos derivados de las obras y de la operación del nuevo muelle.

Socios

Cabe destacar que en agosto Semarnat negó permisos para la instalación de un club de playa en Punta Esmeralda, la playa más concurrida.

E incluso, se dice que uno de los socios de la empresa promotora Corporativo Balam Kan, del proyecto Beach Club Balam Kan, es Isidro Santamaría, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

La Semarnat consideró en su momento que no existían condiciones en materia de derecho ambiental para instalar el negocio sobre las dunas costeras.

Al tiempo que versiones señalan que autoridades estatales y federales realizaron operativos sorpresa en la zona hotelera de Cancún.

Con el objetivo de verificar permisos y licencias de construcción en distintas obras en curso.

Las inspecciones buscan garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y urbanas, así como evitar afectaciones al entorno natural del Caribe mexicano.

Inspección

Durante los operativos, participaron funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Profepa, el Ayuntamiento de Benito Juárez y la Dirección de Desarrollo Urbano.

Se trata de recorridos en la zona hotelera de Cancún para revisar que los desarrollos cuenten con toda la documentación necesaria.

Además, las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de vigilancia ambiental y de control urbano.

Mismo, que tiene como prioridad preservar los ecosistemas costeros y mantener el equilibrio entre el desarrollo turístico y la sustentabilidad.

De hecho, se informó que los operativos fueron ejecutados sin previo aviso para detectar de manera más efectiva las posibles irregularidades.

Esto permitió identificar construcciones que, al parecer, no contaban con todos los permisos requeridos, motivo por el cual se iniciaron procedimientos administrativos.

Mara

Por otra parte, la gobernadora Mara Lezama ha reiterado que su administración no tolerará obras fuera de norma.

Asegurando que el crecimiento turístico debe darse de manera ordenada y responsable.

En este sentido, destacó que el Gobierno de Quintana Roo mantiene una política firme de cero tolerancia ante construcciones que violen el ordenamiento territorial.

Lo mismo con las obras que pongan en riesgo los ecosistemas naturales.

Asimismo, los representantes de la Profepa aseguraron que continuarán con las inspecciones en distintas zonas del municipio, tanto en la franja hotelera como en el centro urbano.

La intención es reforzar la seguridad ambiental y la transparencia en los desarrollos inmobiliarios.

Las dependencias involucradas coincidieron en que estos operativos continuarán de forma aleatoria durante los próximos meses.