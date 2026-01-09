Reduce 40% promedio diario de homicidio doloso en México

Promedio diario de homicidio doloso baja de 2024 a 2025, en 26 entidades: Zacatecas menos 71.1%, Chiapas menos 58.6%; Q. Roo menos 56.8%

Regeneración, 8 de enero de 2026. Sheinbaum resaltó que los homicidios dolosos disminuyeron 40 por ciento, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025.

Al pasar de un promedio diario de 86.9 a 52.4 víctimas, lo que representa 34 homicidios diarios menos, ubicando a diciembre de 2025 como el más bajo desde 2015.

Sheinbaum

“Este es el resultado de una Estrategia de Seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia…

«… y con los gobernadores de los estados”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en Cuernavaca, Morelos.

Además reconoció al Gabinete de Seguridad, ejecutivos estatales, e indicó que en 2026 se continuarán fortaleciendo los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Reiteró se trata de: 1. Atención a las causas, para que ningún joven se acerque a un grupo delictivo; 2. Consolidación de la Guardia Nacional; 3. Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación; y 4. Coordinación con las entidades.

Bajar

Informó que en este año uno de los grandes objetivos es reducir de manera significativa el delito de extorsión.

Además de que cada mes se continuará reduciendo el promedio de homicidios dolosos y de otros delitos.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional por año disminuyó en 30% entre 2024 a 2025.

Lo, lo que quiere decir que 2025 es el año más bajo desde 2015.

Informó que, de enero a diciembre de 2025, siete entidades concentraron el 50.5 por ciento del total de casos:

Esto es, Guanajuato con 10.9 por ciento; Chihuahua con 7.7 por ciento; Baja California con 7.3 por ciento; Sinaloa con 7.1 por ciento.

Además de Estado de México con 6.5 por ciento; Guerrero con 5.6 por ciento y Michoacán con 5.4 por ciento.

Menos

Mientras que, de 2024 a 2025, 26 entidades disminuyeron su promedio diario, destacando Zacatecas menos 71.1 por ciento; Chiapas menos 58.6 por ciento.

En tanto que Quintana Roo menos 56.8 por ciento; San Luis Potosí menos 53.3 por ciento y Nuevo León menos 52.7.

Adicional a ello, respecto a febrero de 2025, Guanajuato presentó una reducción del 62 por ciento; respecto a septiembre de 2024:

Baja California del 42 por ciento, Estado de México del 54 por ciento y Nuevo León del 72 por ciento; respecto a octubre de 2024: Guerrero del 65 por ciento; respecto a febrero de 2024, Tabasco del 75 por ciento y Sinaloa respecto a junio de 2025, menos 43 por ciento.

Acciones

Añadió que, de enero de 2018 a diciembre del año pasado, el promedio diario de delitos de alto impacto por año a nivel nacional presentó una reducción del 47 por ciento.

Además, de manera mensual del 26 por ciento respecto a octubre de 2024.

Destacó que, en el caso de Morelos, el promedio diario de homicidios dolosos de 2024 a 2025 tuvo una reducción del 26 por ciento.

Seguidamente detalló que en la entidad en los delitos de alto impacto diarios se obtuvo una disminución del 2.4 por ciento.

Omar

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se han detenido a 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto.

E incluso, se han asegurado más de 21 mil armas de fuego, se incautaron más de 318 toneladas de droga.

Incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, además se desarticularon y desmantelaron mil 887 laboratorios y áreas de concentración.

Añadió que, como parte de los trabajos de colaboración, en Morelos, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se han detenido a 659 personas.

En dicha entidad, se han asegurado 459 armas de fuego y 959 kilos de droga, además de que cuatro laboratorios han sido desmantelados.

Estrategia

A través de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 28 de diciembre de 2025 se han detenido a 721 extorsionadores en 24 estados.

Se han recibido 119 mil 864 llamadas al 089, de las que 90 mil 442 fueron de extorsiones no consumadas por orientación en tiempo real.

De las cuales asimismo, 16 mil 570 fueron denuncias y 12 mil 852 fueron para reportar extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a Fiscalías locales.

Omar detalló que gracias a ello se han generado 4 mil 350 carpetas de investigación.

De Gobernación, Rosa Icela, informó que, como parte del eje de Atención a las Causas, se brindaron 4 millones 818 mil 548 atenciones a 3 millones 133 mil 390 personas.

Se visitaron 279 mil 939 hogares, se realizaron 409 Ferias de Paz, 344 Comités de Paz, 7 mil 5 Jornadas de paz y se recuperaron 308 espacios.

Agregó que, del 1 de octubre de 2024 al 29 de diciembre de 2025, con Sí al Desarme, Sí a la Paz, se han canjeado 9 mil 81 armas de fuego.

Y, de las que 2 mil 642 son armas largas, 5 mil 297 cortas y mil 142 granadas, además de han intercambiado 7 mil 749 juguetes bélicos por opciones didácticas

La gobernadora de Morelos, Margarita Sánchez Saravia, agradeció a la Presidenta por su visita al estado para revisar de manera conjunta los avances de la estrategia de seguridad, la cual, destacó, da una orientación a las entidades.