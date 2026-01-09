Atacar por tierra a cárteles insiste Trump

México ha insistido en la colaboración, la inteligencia, la corresponsabilidad con la administración Trump contra el crimen organizado

Regeneración, 9 de enero de 2026 El presidente de Estados Unidos baraja nuevamente con acciones en tierra contra el narco, tal como lo ha hecho en otras ocasiones.

“Ahora vamos a empezar a atacar por tierra contra los cárteles”, aseguró el republicano durante una entrevista en Fox News. “Porque los cárteles están controlando México”.

Esto agregó, sin ofrecer ninguna evidencia de cómo llegó a esa conclusión, como precisan portales.

«Nos encantaría que México» tomara cartas en el asunto, dijo Trump, sin mencionar la colaboración bilateral en este tema.

«Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México», repitió en la entrevista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que realizará ataques terrestres contra los cárteles.



Además mencionó que "los cárteles gobiernan México".

pic.twitter.com/HaLIp37VUX

Cabe destacar que portales internacionales como Telemundo destacan que analistas dicen que la fuerza de los cárteles en ocasiones llega a ser mayor que la de policías locales sin suficientes recursos.

Sin embargo eso no significa que los cárteles gobiernen o controlen México.

Precisiones

Por otra parte, en la narración se detalla que los cárteles, aseguró Trump, están matando a 250 mil o 300 mil personas en EE:UU.

«Pero las muertes por sobredosis en ese país rondan en realidad unos 70 mil casos, según las cifras oficiales de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades».

Además, la Patrulla Fronteriza estima que más del 90% de las personas detenidas por intentos de narcomenudeo en la frontera son ciudadanos estadounidenses.

Esta nueva fase llega tras operativos marítimos en el Pacífico y el Caribe. Según él, ya eliminaron el 97% de las drogas que llegan por agua.

Presidenta

Desde Palacio Nacional, la respuesta de Claudia Sheinbaum ha siempre sido categórica. “Rechazamos categóricamente la intervención en los asuntos internos de otros países”.

La mandataria mexicana no se dobla frente a la retórica bélica de Washington. La mañana del 8 de enero Sheinbaum presentó datos que demuestran que su estrategia está dando frutos reales.

Los homicidios diarios han disminuido un 40% desde que asumió el cargo. Las cifras de diciembre de 2025 fueron las más bajas en una década.

Es un logro de coordinación institucional, no de intervenciones extranjeras. El pueblo de México sabe que la paz se construye con justicia social.

La Presidenta @Claudiashein destacó la disminución de los homicidios dolosos en 40% de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, lo que representa 34 homicidios diarios menos.



pic.twitter.com/YZgXJv70Ux

Corresponsabilidad, no injerencia

La Presidenta subrayó que la crisis de las drogas es un problema compartido. “Ellos tienen que atender también las causas del consumo de drogas”, ha puntualizado en varias ocasiones Sheinbaum con mucha verdad.

También recordó que deben vigilar a los grupos delictivos que distribuyen estupefacientes en Estados Unidos. México colabora con información e investigación bajo marcos de entendimiento mutuo.

Trump, sin embargo, prefiere el espectáculo y el miedo. Aseguró que Sheinbaum tiene “un poco de miedo” sobre el control de los cárteles.

“México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México”, insistió el estadounidense. Vinculó el narcotráfico con una crisis de salud pública que mata a miles de sus ciudadanos.

#TodosConClaudia

EL FENTANILO FUE CREADO POR LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE ESTADOS UNIDOS



"No fue el Cártel de Sinaloa, no fueron Los Chapitos, fue EU para crear un mercado de adictos para tener un control sobre una sociedad que esta rota".

Suscribo al 100%…



pic.twitter.com/GT8fBfUAVi

El mito de las cifras y el fentanilo

Trump asegura que los cárteles matan hasta 300,000 personas anualmente en su país. Pero, ojo, atribuir todo a los cárteles ignora las causas internas del consumo.

Muchas muertes se deben a pastillas contaminadas con fentanilo obtenidas localmente. Agencias gubernamentales vinculan estos precursores directamente con China, no con México.