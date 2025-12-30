Trump amaga con ataque a Irán de continuar programa nuclear

Las advertencias se producen en reunión de Trump con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su club Mar-a-Lago

Regeneración, 29 de diciembre de 2025– El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamás sobre consecuencias “horribles” si no se desarma, al mismo tiempo que prometió tomar medidas rápidas contra Irán si intenta reactivar su programa nuclear.

Advertencias

Trump realizó estas advertencias el lunes tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su complejo Mar-a-Lago en Florida.

El mandatario estadounidense mencionó que sus pláticas con el líder israelí se centraron en avanzar el acuerdo de alto el fuego que se negoció para la guerra en Gaza.

⚡️BREAKING



Trump wants a new war with Iran:



'If Iran continues with its missile program, yes I support striking Iran. If they continue with their nuclear program, the strike should be immediate' pic.twitter.com/4EbnlLUcDi — Iran Observer (@IranObserver0) December 29, 2025 Trump quiere una nueva guerra con Irán: «Si Irán continúa con su programa de misiles, sí apoyo atacar a Irán. Si continúa con su programa nuclear, el ataque debería ser inmediato».

Asimismo, discutieron las inquietudes de Israel respecto a Irán y Hezbollah en Líbano.

Trump afirmó que Israel ha estado cumpliendo con su parte en el alto el fuego en Gaza.

Ataques

Esto, a pesar de llevar a cabo ataques casi a diario que han resultado en al menos 400 muertes allí desde la tregua.

“Hablamos de Hamás y hablamos de desarme, y se les dará un período muy corto para desarmarse, y veremos cómo funciona eso”, dijo.

Si no se desarman, como acordaron, entonces se enfrentarán a serias consecuencias. Y no deseamos eso.

La primera etapa del alto el fuego contempla el intercambio de prisioneros israelíes en manos de Hamás por detenidos y prisioneros palestinos en custodia de Israel.

Además, implica un incremento en la ayuda y una retirada parcial de las fuerzas israelíes de Gaza.

Responsabilidad

Trump responsabilizó únicamente a Hamás por la falta de progreso hacia las medidas más difíciles contenidas en la segunda fase de la tregua.

El grupo armado ha declarado que no dejarán las armas mientras persista la ocupación israelí del territorio palestino.

Trump prosiguió sugiriendo que Irán podría estar intentando restablecer su programa nuclear.

Esto, después de que los bombardeos de EE. UU. en junio dañaran tres instalaciones nucleares iraníes.

Declaraciones

“Ahora oigo que Irán está intentando recuperarse, y si lo hace, tendremos que derribarlo”, dijo Trump a los periodistas.

“Los derribaremos. Los destrozaremos por completo. Pero, ojalá, eso no suceda”.

Si Irán intenta reiniciar su programa nuclear, «no nos quedará otra opción que erradicar esa acumulación rápidamente», sostuvo.

Las consecuencias de tal acción podrían ser «más graves que la última vez».

«Sabemos exactamente a dónde van, qué están haciendo, y espero que no lo estén haciendo, porque no queremos malgastar combustible en un B-2″.

Bombardero

Trump también mencionó el bombardero que se usó en el ataque anterior.

«Es un viaje de 37 horas de ida y vuelta. No deseo desperdiciar tanto combustible».

Continuó al decir que Estados Unidos e Israel han logrado una «victoria total» sobre sus adversarios.

Y que si Estados Unidos «no hubiera derrotado a Irán, no habría habido paz en el Medio Oriente».

Ataque israelí

Cuando se le preguntó si Estados Unidos apoyaría un ataque israelí contra el programa de misiles de Irán, Trump respondió:

«Si siguen lanzando misiles, entonces sí. ¿Y en cuanto a los nucleares? ¡Rápido! ¿Está claro? Una respuesta será: Claro que sí. La otra es: Lo haremos de inmediato».

Teherán ha afirmado que no pretende construir un armamento nuclear y ha rechazado discutir sobre su programa de misiles, que es clave para su estrategia defensiva.

Acuerdo

El lunes, Trump mencionó que Irán debería «alcanzar un acuerdo» con Estados Unidos.

«Si buscan llegar a un pacto, es mucho más astuto», expresó Trump.

«Podrían haberlo hecho en la ocasión anterior, antes de que sufriéramos un gran ataque, y eligieron no hacerlo. Ojalá lo hubieran hecho», concluyó el presidente.