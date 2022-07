Regina Orozco se une al reclamo y pide a Molotov «un verdadero himno»

Christian Chávez y Regina Orozco han publicado video para pedirle a Molotov que no llame himno de la comunidad LGBTQ+ a su canción ‘Puto’.

Fotos: Especiales

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 14 de julio de 2022.- La cantante Regina Orozco se unió al reclamo de Christian Chávez contra Molotov sobre su canción ‘Puto’ e hizo una petición especial a la banda.

Resulta que a inicios de julio, previo a una presentación en Barcelona, los integrantes de Molotov dijeron al medio Europa Press que dicha canción no es una ofensa para la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, también reconoció que ‘Puto’ se ha convertido, incluso, en un himno en su país de origen.

La declaración no gustó a quienes forman parte de la comunidad LGBTQ+ y sus defensores, como los cantantes Christian Chávez y Regina Orozco. Aunque tal parece que todo fue una confusión, ya que Molotov no dijo que fuera un himno para la comunidad gay específicamente, sino un himno para México, debido a la popularidad que el tema alcanzó.

“No nos arrepentimos de la canción. Hay que entender el contexto y el uso de las palabras en México. Allí se ha convertido en un himno. Si tú estás orgulloso de ser quien eres, no hay que sentirse ofendido”, comentó Randy Ebright, baterista de la agrupación.

Días después de la entrevista de Molotov, Chávez publicó un video en el que le pide a la agrupación no llamar himno de la comunidad a esa canción. Y agregó que, incluso, muchas personas homosexuales han sido agredidas en sitios públicos gracias a la letra del tema.

«Es una canción que, por lo menos en mi caso, y yo sé que en el caso de muchísimas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes teníamos que correr a escondernos al baño. Teníamos que salir a otro lugar o éramos violentados. Yo, en lo personal, fui violentado no solamente física sino verbalmente varias veces», dijo Chávez en una grabación publicada en sus redes sociales.

La publicación del exRBD causó reacciones de todo tipo en internet, pero una de las que más llamó la atención fue la de Regina Orozco. La cantante, quien por décadas ha apoyado las causas LGBTQ+, compartió el comentario de Chávez y agregó una petición.

«Quiero hablar sobre la canción ‘Puto’, de Molotov… La canción ‘Puto’, de Molotov, no es un himno que represente a la comunidad LGBTQ+. Afirmar eso es tomarnos el pelo o tomarnos las pelucas. Es momento de ser aliados y generar respeto y consciencia ante actos violentos arropados bajo la letra de esa canción. La ignorancia disfrazada de tolerancia, mata. Queridos Molotov, ¿por qué no dar a la comunidad un verdadero himno, un himno chingón, en vez de proponer la letra de ‘matarile al maricón’?», dijo Orozco en un video.

Hasta el momento, la banda mexicana no se ha pronunciado tras los videos de Christian Chávez o de Regina Orozco, pero cabe destacar que no es la primera vez que se enfrenta a una polémica por su contenido altisonante. En 2020, los usuarios de redes sociales intentaron ‘cancelarlos’ por la portada de su disco ¿En dónde jugarán las niñas?, que muestra las piernas de una mujer con uniforme de secundaria y ropa interior. El reclamo era que hacía alusión al abuso infantil, pero Molotov no le dio mayor importancia al tema.