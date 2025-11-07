Regresar a la guerra de Calderón es fascismo: Sheinbaum

Pacificar es el único camino, con planes como el de Michoacán. Sheinbaum critica a la oposición por demagogia en asuntos de seguridad

Regeneración, 6 de noviembre de 2025.– Claudia Sheinbaum rechazó el llamado de la oposición al uso de la fuerza en seguridad. Volver a la «guerra contra el narco» no es una opción viable para el país.

En este sentido, la mandataria fue categórica desde Palacio Nacional. Sostuvo que la estrategia iniciada por Felipe Calderón está fuera del marco de la ley.

Representa un «permiso para matar, sin ningún juicio», dijo la presidenta.

Por el contrario, la jefa del Ejecutivo lo calificó como un ejercicio autoritario. Para Sheinbaum, la antigua «guerra» es «ir hacia el fascismo» en la nación.

🚨 CASI LE DA EL INFARTO OTRA VEZ a @JoseCardenas1



Después de que estaba sacando todo su veneno contra la 4T @arturoavila_mx le sacó un As bajo la manga y puso el audio cuando Carlos Manzo culpó a @FelipeCalderon por la Guerra Contra el Narco que trajo más violencia al país… pic.twitter.com/7XIR0uFGqy — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 6, 2025

Imposición extrajudicial

Implica la imposición extrajudicial de la violencia del Estado. Esta estrategia fallida solo causó un aumento en los homicidios en México.

No obstante, el debate de fondo es sobre dos proyectos de nación opuestos. «Nosotros defendemos la ley y claro que el trabajo que se tiene que hacer».

El objetivo es seguir pacificando el país y reducir los delitos de alto impacto. La pacificación es el único camino para lograr el progreso social.

De hecho, esta visión de justicia se aplica en zonas con alta conflictividad. Un ejemplo es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Mismo como sabe es impulsado por Sheinbaum.

Anunciamos el Plan Michoacán por la paz y la justicia, proyecto integral que surge de una profunda convicción: la seguridad no se sostiene con guerra, sino con el reforzamiento de la estrategia que contempla atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional,… pic.twitter.com/kkE3J4S9vb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 5, 2025

Dos modelos distintos de país

El borrador busca soluciones integrales, lejos de la militarización irrestricta. «Lo fundamental es que representamos dos proyectos de nación», enfatizó Sheinbaum.

Finalmente, la Cuarta Transformación (4T) representa un proyecto en favor del pueblo. La presidenta enfatizó los logros tangibles en combate a la pobreza.

«13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. ¡Nada más!», afirmó con orgullo. Esta es la prueba de un modelo con resultados económicos y sociales efectivos.