Aseguran inmueble con serpientes, lagartos y narcóticos en CDMX

CDMX: Vigilancia Animal resguardó víbora de cascabel, lagartijas espinosas y falsa escorpión, boa, pitón, loro, pericos y lagartos Jesucristo

Regeneración, 7 de noviembre de 2025. En redes destacan un cateo en la Alcaldía Gustavo Adolfo Madero de la Ciudad de México donde fueron incautados diversos ejemplares de fauna junto con armas y drogas.

Así, Pablo Vázquez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX explicó el cateo así como tras acciones relevantes como la detención de personas presuntamente ligadas al narco en distintas delegaciones.

CDMX

Y es que en X, el titular de Seguridad Ciudadana dijo sobre una orden de cateo con apoyo de inteligencia. Sin indicar el domicilio dentro de la Gustavo A. Madero.

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México destacó «Importante», el anuncio del titular de Seguridad Ciudadana.



«@PabloVazC Informa acerca de la ejecución de una orden de cateo por elementos de la SSC con apoyo de las instancias del @GabSeguridadMX en @TuAlcaldiaGAM».

Donde aseguraron 17 bolsas con un material sintético y 124 dosis de presunta marihuana. 👇🏻»

Por otra parte, en la cuenta de X del propio secretario de seguridad se precisaron diversas cantidades de narcóticos localizados.

«@TuAlcaldiaGAM , compañeros de @SSC_CDMX, con apoyo de las instancias del @GabSeguridadMX

, ejecutaron una orden de cateo».

«.., donde aseguraron 17 bolsas con un material sintético, y 30 kilogramos y 124 dosis de presunta marihuana».

Animal

Lo que se destaca de este caso es que la policía de la CDMX localizó diversas especies de fauna la cual puso bajo resguardo.

«Además, personal de la Brigada de Vigilancia Animal resguardó una víbora de cascabel, un loro de corona blanca, dos lagartijas espinosas…»

«una lagartija falsa escorpión, una boa constrictora, dos pericos frente naranja, una pitón bola, dos ninfas y dos lagartos Jesucristo».

Seguidamente, se indica que en este caso las investigaciones de este caso continúan, en coordinación con la Fiscalía de la CDMX.

Esto, «para identificar a los probables responsables de utilizar el inmueble para actividades delictivas».

«No daremos ni un paso atrás en el combate a los grupos delictivos y la detención de generadores de violencia con acciones operativas y de investigación e inteligencia, para construir una ciudad más segura, justa y en paz».

Lo anterior proclamó en dicha red social el Secretario Vázquez.

·Días atrás

Por otra parte, también Seguridad Ciudadana de la CDMX señaló en esta semana detenciones e incautaciones relevantes.

Como la señalada el 5 de noviembre, igual, resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en un operativo conjunto ejecutaron una orden de cateo en Cuauhtemoc.

Sitio donde detuvieron a una persona presunta responsable de cuidar el inmueble utilizado para resguardar armas y droga.

«Se aseguraron cerca de 200 dosis de presunta marihuana y cocaína, dos armas de fuego cortas, una larga, un silenciador, cinco cargadores y más de 66 cartuchos útiles».

Las investigaciones continúan .

Además, un dia antes, en atención oportuna a una denuncia ciudadana, detuvieron a siete hombres que portaban armas de fuego, cartuchos útiles y presunta droga en alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo Adolfo Madero.

Delito

Persecuciones y 7 detenidos tras asalto a hotel en la Gustavo A. Madero



Roban Hotel en Canal del Norte, en la Popular Rastro. Unos detenidos en el acto, otros huyen en motos: Detenidos en E. Molina y en Pintores

«Los detenidos posiblemente pertenecen a un grupo delictivo generador de violencia al cual se le relaciona con los delitos de #extorsión, robo y homicidio».

«Todos ya fueron puestos a disposición de la @FiscaliaCDMX», tal como reportó oportunamente, RegeneracionMx.

«Seguimos trabajando, atendiendo todas las denuncias ciudadanas para detener a quienes cometen delitos y atentan contra tranquilidad y seguridad de los habitantes de nuestra Ciudad».