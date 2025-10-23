Rescatan a niños explotados como malabaristas en Sonora

La Fiscalía de Sonora rescató a diez menores originarios de Chiapas obligados a pedir dinero en la vía pública

Regeneración, 23 de octubre 2025– Autoridades del estado de Sonora llevaron a cabo un operativo que culminó con el rescate de diez niños y tres adultos obligados a trabajar en condiciones de explotación.

Trabajo forzado

Los menores, originarios de Chiapas, forzados a realizar malabares, limpiar vidrios y pedir dinero en la vía pública;

Actividades que hacían bajo coacción. Las ganancias iban a dos adultos identificados como Erasmo «O» y Cecilia «V», quienes fueron detenidos.

El cateo realizado por elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional permitió descubrir un domicilio donde se mantenía cautivos a los afectados.

Cateo

En el lugar se encontraron 18 actas de nacimiento, cinco pelotas, tres teléfonos celulares y recipientes con monedas y billetes de distintas denominaciones, todos considerados evidencia del delito.

Los objetos se aseguraron y pusieron a disposición de la Fiscalía Federal.

El caso generó diversas reacciones en redes sociales, en donde se han expuestos otros casos en donde los menores son forzados a trabajar en condiciones de peligro.

Penas por explotación infantil

En México, la explotación infantil y el trabajo forzado están tipificados como delitos graves.

La legislación vigente establece sanciones severas para quienes incurran en estas prácticas:

Según el Código Penal Federal, el trabajo forzado y la privación de la libertad pueden ser castigados con hasta 30 años de prisión, especialmente si las víctimas son menores de edad.

15 a 30 de prisión

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas contempla penas de 15 a 30 años de prisión…

…para quienes exploten laboralmente a menores, incluyendo agravantes si hay violencia, engaño o si se trata de grupos vulnerables.

Además, el trabajo infantil está prohibido para menores de 15 años;

Y su ejercicio en condiciones peligrosas o forzadas puede derivar en penas de hasta 10 años de prisión, dependiendo del grado de abuso.