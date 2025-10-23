Lula da Silva buscará cuarto mandato presidencial

El histórico líder del Partido del Trabajo (PT) y presidente con más años de servicio en Brasil, por reelegirse a los 80 años

Regeneración, 23 de octubre 2025– El presidente de Brasil, Lula da Silva, anunció que se presentará para la reelección el próximo año, con lo que buscará un cuarto mandato no consecutivo. El mandatario confirmó su postulación ante la prensa, en su visita de Estado a Indonesia.

Lula confirma que se presentará para un cuarto mandato como presidente de Brasil. No lo hace en cualquier momento: lo hace en la previa a la reunión con Trump, que no tiene reelección. Lo sabe todo el mundo menos Milei, que es incapaz de ver más allá de los próximos 2 minutos. pic.twitter.com/us9FAJ0ST8 — Editor✍ (@Editor_76) October 23, 2025

Misma energía

“Tengo 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que tenía cuando tenía 30.

Y voy a postularme para un cuarto mandato en Brasil”, sostuvo Lula este 23 de octubre, en medio de su visita oficial a Indonesia.

En su pronunciamiento, el líder progresista señaló que aunque su mandato actual termina a finales de 2026, está «preparado para disputar otras elecciones».

La constitución de Brasil permite a los presidentes servir solo dos mandatos consecutivos.

Lula regresó al poder en 2023 después de 13 años fuera del Ejecutivo y sigue siendo elegible para postularse nuevamente.

Decisión

El mandatario ratificó su decisión al señalar a su homólogo indonesio que ese paso fortalecerá las relaciones entre los dos países.

«Nos veremos muchas veces más y haré que la relación entre Indonesia y Brasil sea más valiosa», remarcó.

El anuncio se produjo tras la firma de acuerdos sobre energía, minería, agricultura y tecnología, entre otros, durante una ceremonia en el Palacio Presidencial de Indonesia.

Lula y Subianto, además, acordaron avanzar en un Acuerdo de Comercio Preferencial Mercosur-Indonesia antes de diciembre próximo.

Posteriormente, Lula se dirigirá a Malasia para asistir a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

Antes de derrotar a Jair Bolsonaro en 2022 para ganar un tercer mandato no consecutivo, Lula había dicho que esa sería su última campaña.

Esto debido tanto a su edad como porque creía que el país necesitaba una renovación política.

Insinuación

Pero a principios de su mandato actual, comenzó a insinuar que podría postularse nuevamente.

En febrero de 2023, el presidente indicó que podría buscar la reelección en 2026.

Agregaó que su decisión dependería del contexto político del país y de su salud.

🇧🇷🔥 Lula da Silva deja abierta la puerta a una nueva candidatura

💪🏽🗳️ ¿Será el inicio de una nueva batalla política en un país aún marcado por la condena de Bolsonaro? ⚖️🇧🇷https://t.co/4iNEyrzyn6#Lula #Brasil #Elecciones2026 #PolíticaBrasilera #Bolsonaro ws 📰✨ pic.twitter.com/BgVaEATK2h — Cuestiona (@Cuestionanews) October 23, 2025

Figura dominante en la izquierda de Brasil, Lula es el presidente con más años de servicio desde el retorno a la democracia hace 40 años.

Algunos políticos brasileños han expresado preocupación por la edad de Lula y sus recientes problemas de salud.

El actual jefe de Estado se sometió a una cirugía de emergencia para tratar una hemorragia cerebral a finales del año pasado después de una caída en el baño.

Saludable y enérgico

Aun así, Lula insiste frecuentemente en que se mantiene saludable y enérgico, compartiendo a menudo videos de sus entrenamientos en las redes sociales.

El anuncio sobre su postulación a la reelección llega de cara a una importante cita con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La prensa brasileña reportó que Lula se reunirá con líder de la Casa Blanca, en Malasia, el próximo domingo 26 de octubre.

El encuentro tendrá lugar tras una llamada telefónica conciliatoria a principios de este mes.

Se espera que los dos líderes discutan el arancel comercial del 50% que Trump impuso a Brasil.