Roberto Sánchez: Anular Elecciones en el Exterior

El candidato Roberto Sánchez solicita al Jurado Nacional de Elecciones anular el voto extranjero. La contienda electoral sigue muy ajustada

Regeneración, 22 de junio de 2026.– El candidato izquierdista Roberto Sánchez presentó formalmente una petición de nulidad.

Busca invalidar las elecciones en las 119 oficinas consulares.

Sánchez sostiene que el proceso sufrió graves alteraciones normativas.

Estas modificaciones fueron impulsadas directamente por el Poder Ejecutivo peruano.

Tras este anuncio, la tensión política en el país aumentó rápidamente.

El aspirante declaró: «Hemos presentado la solicitud de Nulidad de oficio para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declare la nulidad de las elecciones efectuadas por las 119 oficinas consulares».

Sánchez argumenta que la Cancillería afectó la transparencia del proceso electoral.

El JNE deberá evaluar ahora la procedencia de esta solicitud.

Hemos presentado la solicitud de Nulidad de oficio para que el JNE declare la nulidad de las elecciones efectuadas por las 119 oficinas consulares toda vez que el procedimiento electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder… pic.twitter.com/jbPJiNEPkE — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 23, 2026

Denuncias contra el Canciller

El partido Juntos por el Perú emprendió acciones legales contundentes.

Denunciaron penalmente al ministro de Exteriores, Carlos Pareja.

Lo acusan de fraude y perturbación de actos electorales.

Buscan además instaurar un juicio político contra el funcionario.

Paralelamente, la oposición exige responsabilidades por la gestión logística.

La denuncia sostiene que el ministro habría desmantelado «de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios».

La agrupación política insiste en que se quebrantaron principios esenciales.

Estos incluyen la neutralidad estatal y la intangibilidad de la normativa.

Respuesta del Gobierno y panorama electoral

El ministro Pareja rechazó enfáticamente todas las graves acusaciones vertidas.

Aseguró que nunca realizó actos de interferencia o manipulación.

El funcionario afirmó: «Rechazo categóricamente cualquier imputación que pretenda» atribuirle acciones de manipulación o favorecimiento político.

La Cancillería respaldó plenamente la actuación de todos sus funcionarios consulares.

Mientras tanto, el clima de incertidumbre afecta al país entero.

El JNE ya declaró improcedentes otras apelaciones presentadas por Sánchez.

Los resultados actuales favorecen a la candidata de ultraderecha, Keiko Fujimori.

Ella supera por poco más de 40 mil votos al candidato izquierdista.

El conteo oficial alcanzó ya el 99.7 por ciento total.