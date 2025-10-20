Rodrigo Paz es electo como presidente de Bolivia

Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) es un presidente inesperado que llega prometiendo “capitalismo para todos”

Regeneración, 20 de octubre de 2025– Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz, es electo en histórica elección que termina con 20 años de mandato del Movimiento al Socialismo (MAS), y pretende dar un giro a la derecha en la política boliviana.

🇧🇴“Bolivia es la patria que nunca nos abandona”, dijo Rodrigo Paz, en su primer discurso como presidente electo de #Bolivia pic.twitter.com/XhcgDVVvHz — teleSUR TV (@teleSURtv) October 20, 2025

Antecedentes políticos

A Rodrigo Paz Pereira le gusta presentarse como una cara nueva de la política, pero no lo es.

Su padre es el expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), uno de los principales dirigentes del histórico Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

A los 58 años ya ha sido concejal, diputado y alcalde de la ciudad sureña de Tarija.

El nuevo presidente de #Bolivia, Rodrigo Paz dijo hoy cuando le preguntaron su posición sobre las operaciones que tiene #EEUU contra el crimen organizado transnacional #Venezuela que todas sus decisiones estarían ligadas a la transparencia, que restablecerá las relaciones con… pic.twitter.com/tbd5SODdGU — Maibort Petit (@maibortpetit) October 20, 2025

Hoy es aún un político en activo: ocupa un asiento de senador por el partido opositor Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa (2003-2005).

Con ese largo historial a cuestas, Paz irrumpió como un candidato inesperado, casi invisible a las encuestas.

Bajo el ala del PDC, una sigla muerta recuperada para la ocasión, Paz se lanzó a la caza de aquellos votantes que se alejaron del MAS.

No le fue mal: ganó en agosto la primera vuelta por la presidencia con el 32% de los votos, seis puntos por delante del conservador Jorge Tuto Quiroga.

En una conversación telefónica, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y la Premio Nobel de la Paz 2025, la venezolana María Corina Machado, intercambiaron felicitaciones y reflexiones sobre los desafíos democráticos que enfrenta América Latina. 📷 Brújula Digital pic.twitter.com/H5G1ZSbPeg — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) October 20, 2025

Capitalismo para todos

Este domingo, Paz ganó la presidencia en una segunda vuelta contra Quiroga al conseguir más del 54,4% de los votos, según el conteo preliminar ofrecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Si bien huye de las definiciones ideológicas, podría considerárselo un socialdemócrata más cercano a la derecha que al centro.

Si se le consulta, prefiere presentarse al electorado como un reformista moderado que busca un “capitalismo para todos”.

🇧🇴 Rodrigo Paz: "Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional"



El virtual presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo que con su victoria en la segunda vuelta de las elecciones nacionales, el país latinoamericano recupera su lugar en el escenario… pic.twitter.com/4Qfo23gNi5 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 20, 2025

Ese ha sido su caballito de batalla para seducir a los sectores indígenas que ascendieron en la escala social durante los 20 años de gobiernos del MAS y ahora no se sienten representados por el movimiento.

Una victoria de Paz, apuntaba el economista y analista Armando Ortuño, sería un “triunfo de la Bolivia plebeya, que es el corazón del masismo”.

“Todas las medidas de Paz son para los cuentapropistas. Dice ‘vamos a liberalizar, pero no para los ricos; lo haremos para los pobres”.

Con el 54 por ciento de los votos computados en #Bolivia, el candidato de centro-derecha, Rodrigo Paz, lleva amplia ventaja. El virtual presidente electo terminará con 20 años de gobierno de izquierda del MÁS. @France24_es pic.twitter.com/5f3zKXs4aV — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 20, 2025

Economía informal

El analista político Raúl Peñaranda, director de Brújula digital, coincide. “Bolivia es un país donde el 80% de la economía es informal.

Paz ha logrado entrar con su discurso declarándose un capitalista de los pequeños emprendedores”, dice.

“Hay tantos informales porque ser formal en Bolivia es un infierno.

Paz ofrece una vía para que gente afectada por la burocracia puedan normalizar su actividad”, explica Peñaranda.

Azarão no 1º turno e atrás nas pesquisas no 2º, Rodrigo Paz nasceu no exílio de seus pais e quer 'capitalismo para todos'. Com segundo turno inédito, pleito marca fim da hegemonia do MAS e de Evo Morales no poder.



📲 Leia mais na #Folha: https://t.co/Jz5vqGk57k



🎦 AFP pic.twitter.com/K8uWmGXfb2 — Folha de S.Paulo (@folha) October 20, 2025

En el cierre de campaña en Cochabamba, el martes pasado, Paz dijo que en Bolivia ya “no habrá contrabando porque todo será legal”.

“Bajaremos los aranceles para acabar con ese Estado tranca que no nos permite traer productos, tecnología. Necesitamos créditos a bajos intereses”, dijo.

Estado tranca

Como candidato democristiano, Paz ofrecía acabar con el “Estado tranca”, pero no le hablaba a los grandes empresarios, como su rival Tuto Quiroga.

Ha prometido incluso un “perdonazo” tributario que condene deudas y multas a los contribuyentes como parte de un “plan platita” que movilice la economía, hoy en recesión.

A diferencia de Tuto, Paz dice que no pedirá dinero al Fondo Monetario, porque le alcanzará para financiarse con el ajuste de las cuentas y el combate de la corrupción.

Paz nació en Galicia de madre española en 1967, durante el exilio de su padre, perseguido por la dictadura.

Antes volver a Bolivia con 15 años había vivido en una decena de países. Es economista y tiene una maestría en Gestión Política en la American University, en Estados Unidos.

Ahí conoció a María Elena Urquidi, su esposa, con la que tiene cuatro hijos.

Recorrido

Dos años antes de decidir su candidatura presidencial, Paz recorrió más de 200 pueblos bolivianos, donde llegó incluso a participar en fiestas patronales y desfiles folclóricos junto a líderes sindicales.

En su entorno reconocen que esas giras fueron determinantes en el triunfo de agosto.

“La gente lo mira y lo escucha, dice ‘este nos conoce, le gusta lo popular”, sostienen.

La popularidad de Paz se disparó definitivamente cuando eligió como compañero de fórmula a Edman Lara, un expolicía de derecha muy popular en redes sociales por su marcado discurso anticorrupción.

“Lara tiene un discurso contra la falta de justicia y el abuso de los poderosos.

Y los poderosos son en este caso tanto los oligarcas tradicionales como los masistas”, dice Ortuño.

Llegada las elecciones, el binomio ganó “porque si no querías votar a la derecha tradicional ni al MAS, no había otra opción”, agrega.