Israel deja 97 muertes palestinas desde alto al fuego

Trump amenaza con “erradicar a Hamás si no son buenos”. Israel dijo que dos de sus soldados murieron en un ataque el domingo

Regeneración, 20 de octubre 2025– Cuerpos de 57 palestinos se han trasladado a hospitales en todo el enclave durante las últimas 24 horas después de que una ola de ataques aéreos del ejército israelí amenazara la tregua de 10 días.

MiddleEastEye: A video circulating on social media shows heavy Israeli bombardment of Khan Younis on Sunday, in violation of a Gaza ceasefire that came into effect on 10 October.



At least 15 Palestinians were killed with more than 100 air strikes reported in Rafah and Khan… pic.twitter.com/DtKpLeze3r — Johann Spischak (@SDGMasterglass) October 20, 2025

Culpas

Israel y Hamás se culpan mutuamente mientras la lenta recuperación de los cuerpos de los cautivos frena las negociaciones.

Los estadounidenses quieren avanzar con el plan de paz de 20 puntos de Trump y hacer que Gaza pase a una era de posguerra.

Former Israeli Strategic Affairs Official Asher Fredman explains how fragile the Gaza ceasefire deal remains amid ongoing tensions and competing claims of violations.#Gaza #Hamas #Israel

pic.twitter.com/ZFJEWpKrx3 — Nuclear-ID (@NuclearID68) October 20, 2025

Pero Netanyahu afirma que, cuando todos los cautivos fallecidos restantes sean devueltos de la Franja de Gaza, Israel estaría dispuesto a negociar los avances.

Con Hamás en el otro extremo de la mesa, aunque indirectamente, por supuesto.

Israel afirma que Hamás no está haciendo lo suficiente para devolver los cuerpos de los cautivos.

IDF Spokesperson:



Documentation: IDF forces mark the yellow line in the Gaza Strip



As part of the ceasefire agreement and further to the instructions of the political echelon, << pic.twitter.com/4L1d38ruw0 — 🔥 Breaking News 🔥 (@Breaking_News_V) October 20, 2025

Maquinaria

Hamás dice que necesita ayuda sobre el terreno en forma de maquinaria pesada y quizás incluso equipos especializados;

Porque hay muchos escombros causados ​​por los incesantes ataques israelíes durante los últimos dos años.

Batı Şeria'da Amerikalı gazeteciler IDF tarafından pusuya düşürülüyor ve ABD'nin İsrail büyükelçisi açıklama yapmayı reddediyor.



Videoda İsrail askerleri ayrıldıktan sonra hayatını kurtarmak için koşan siyah giysili Jasper Nathaniel.@infinite_jaz https://t.co/xzYF2aFBGN pic.twitter.com/VFq6Hg6XON — Kuşçubaşı Eşref Bey (@_Kuscubasi) October 19, 2025

Por ello, ha resultado ser una tarea difícil recuperar los cuerpos de los cautivos fallecidos enterrados bajo los escombros.

El domingo, Hamás dijo que localizó un cuerpo más, pero que no pudo entregarlo a Cruz Roja porque había ataques aéreos israelíes en Gaza.

Pero Hamás dijo que esta noche a las 20:00 hora local entregarán el cuerpo a Cruz Roja, que a su vez lo entregará a fuerzas israelíes.

Israel ha lanzado un ataque de artillería en Deir al-Balah, en el centro de Gaza a pesar del alto al fuego actualmente vigente en toda la Franja.

No hay informes sobre el objetivo ni sobre víctimas por el momento.

Cisjordania

Desde el inicio de la guerra de Israel contra Gaza, se ha producido un fuerte aumento de la violencia en la Cisjordania ocupada.

Esto es lo que ocurrió hoy:

-Colonos israelíes escoltados por soldados atacaron a recolectores de aceitunas palestinos en la ciudad de Kafr Ra’i, al sur de Jenin.

-Las fuerzas israelíes demolieron una granja de propiedad palestina cerca de la ciudad de az-Za’im, cerca de Jerusalén Oriental ocupada.

-Un hombre de 22 años resultó herido tras recibir disparos de soldados israelíes en el pie cerca de la ciudad de Ar-Ram, al norte de Jerusalén Oriental ocupada.

Las autoridades palestinas dicen que esto es parte del plan de Israel para expandir el asentamiento E1 , que podría dividir el territorio en regiones norte y sur.

Cruces fronterizos

Hadja Lahbib, comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, ha instado a Israel a abrir todos los cruces fronterizos para permitir que la ayuda humanitaria llegue a los palestinos.

Monday, October 20, 2025: Israeli violations of the ceasefire continue in Lebanon and Gaza. In Syria, a secret underground prison is uncovered in rural Homs. On the international stage, EU energy ministers approve a ban on Russian gas imports by 2027. pic.twitter.com/bje46vWIk4 — Megaphone News English (@MegaphoneNewsEN) October 20, 2025

“Hemos visto en estos últimos días la fragilidad del alto el fuego.

La ayuda humanitaria está nuevamente secuestrada”, declaró en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo.

“Necesitamos pleno acceso a la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino”.

“Todos los puntos de cruce deben estar abiertos”, dijo, añadiendo que si bien el número de camiones de ayuda que entran a Gaza ha aumentado, sigue “lejos de los 600 camiones prometidos”.