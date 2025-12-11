Rutte atiza amenaza rusa, pide a la OTAN aumente gasto militar

La OTAN será «el próximo objetivo de Rusia». “La guerra podría ser como la de nuestros abuelos”, advierte Mark Rutte

Regeneración, 11 de diciembre 2025– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido que la OTAN será el «próximo objetivo de Rusia». Cree que Moscú podría estar lista para usar la fuerza militar contra la Alianza en 5 años, por lo que insta a los aliados a aumentar su gasto en Defensa.

🗽🇪🇺🙋 pic.twitter.com/0SN8nU6sG9 — PSYOP (@PSYOPMENT) December 11, 2025

Discurso

En un discurso en Berlín, junto al canciller Merz, Rutte reiteró que los aliados deben prepararse para un conflicto.

Este, podría ser «de la misma magnitud que la guerra que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos».

El exprimer ministro neerlandés recordó que muchos miembros de la alianza no sentían hasta hace poco la urgencia de la amenaza rusa en Europa.

Instó nuevamente a los aliados de la OTAN a incrementar rápidamente su gasto en Defensa.

"Rusia a adus războiul înapoi în Europa și trebuie să fim pregătiți pentru amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri."



DISCURS INTEGRAL

Secretarului General al NATO, Mark Rutte, azi, la Berlin:



– "Suntem următoarea țintă a Rusiei."



– "Trebuie să… pic.twitter.com/sfRefqeGRF — Costin Andries (@CostinAndriess) December 11, 2025

Nueva estrategia

La nueva estrategia de la OTAN en plena tensión con Rusia “potencia la proyección del poder naval sobre tierra”

En su opinión, Moscú podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN en unos cinco años.

«Es hora de actuar. El conflicto está a la vuelta de la esquina. Rusia ha devuelto la guerra a Europa. Y debemos estar preparados», exhortó.

Sobre la nueva estrategia de seguridad de EEUU, Rutte consideró que sí contiene un claro compromiso de Washington con la seguridad del viejo continente.

La estrategia ha sido ampliamente criticada por sus apreciaciones sobre Europa.

Gasto en Defensa

Rutte recordó que con ocasión de la última cumbre de la OTAN en La Haya el presidente Donald Trump reclamó un mayor esfuerzo conjunto para incrementar el gasto en Defensa.

«EEUU siempre se ha comprometido con la OTAN, pero también ha tenido siempre la expectativa de que hagamos más, de que gastemos tanto como ellos», enfatizó.

«No porque simplemente tengamos que hacerlo, sino porque tenemos que hacerlo para alcanzar nuestros objetivos de capacidades.

Así como garantizar que podamos combatir contra los rusos si nos atacan», agregó Rutte, que también apuntó a la amenaza del rearme de China.

Merz destacó que no existe ningún indicio de que Washington no vaya a cumplir con sus compromisos de Defensa.

También el propio Merz había criticado como «inaceptables» las formulaciones de la estrategia de seguridad sobre la democracia en Europa, recientemente.