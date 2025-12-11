Congreso de Honduras «no validará» las elecciones por injerencia

El Congreso «no validará un proceso manchado por presiones internas ni externas». Nasralla se proclama como vencedor

Regeneración,11 de diciembre 2025– Un día después de que el Gobierno de Xiomara Castro desconociera los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, aún bajo escrutinio, el Poder Legislativo denunció un «golpe electoral en curso», basado en una supuesta «injerencia» de Trump.

#HonduredNoticias | "Nosotros en Honduras en estos momentos, estamos ante la flagrancia de un concurso de varios delitos, no lo digo yo, no lo dice la Comisión Permanente"., enfatizó el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. pic.twitter.com/C41mXYCSrk — Hondured 13 Oficial (@HonduredOficial) December 11, 2025

Injerencia

«Condenamos de manera absoluta la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Quien mediante declaraciones públicas realizadas 72 horas antes de las elecciones del 30 de noviembre amenazó y coaccionó a los ciudadanos hondureños alterando el libre ejercicio del sufragio».

Declaró el presidente del Parlamento hondureño, Luis Redondo, en un comunicado firmado por la Comisión Permanente del legislativo, que solo integran nueve de los 128 diputados de ese poder del Estado.

El grupo señaló que los comentarios del mandatario estadounidense «manipularon el proceso electoral hondureño, intimidando a los electores y atemorizándolos con el no envío de más remesas» familiares.

En consecuencia, concluyó que «no validará un proceso manchado por presiones internas» y «mucho menos bajo las presiones externas».

Trump

Trump en la antesala de los comicios llamó a votar por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.

Afirmó que «Estados Unidos no malgastara su dinero» con Honduras, en caso de que el candidato que respalda no saliera victorioso.

Esta afirmación despertó recelo en un sector de la población que teme un posible impacto en el envío de las remesas desde el extranjero.

A más de una semana de las elecciones, el CNE aún no ha divulgado los resultados finales.

Por ley deben publicarse dentro de los 30 días posteriores a los comicios, un plazo que vence el próximo 30 de diciembre.

Incertidumbre

La incertidumbre se cierne sobre las 2.773 actas que presentan inconsistencias, las cuales deberán someterse a un escrutinio especial.

Esto podría alterar el conteo en más de 500.000 votos, cuando la diferencia entre los dos líderes de la carrera electoral es de poco más de 42.000 votos.

El último cómputo oficial, con el 99,40 % de las actas escrutadas, da la ventaja al candidato del conservador Partido Nacional, apoyado por Trump, Nasry Asfura, con 1.298.835 votos (40,5%).

Frente a los 1.256.428 sufragios (39,4%) que suma Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

La aspirante del oficialismo, Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 papeletas (19%).

Salvador Nasralla

El Partido, Libre, sostuvo el miércoles 10 de diciembre que el ganador es Salvador Nasralla, según el conteo de las actas que ese partido realizó.

Horas después de esa declaración, el propio Nasralla reivindicó su victoria «por amplio margen» y reiteró su exigencia de que se haga un «conteo voto por voto», durante una rueda de prensa.

La exigencia del candidato es que se cuenten una a una las casi 20.000 actas electorales, no exclusivamente las que reflejan inconsistencias.