‘Safaris de francotiradores’ en Sarajevo: Italia investiga

En los 90s, participantes eran trasladados en avión desde Italia a Bosnia, donde recibían un pago por disparar contra ciudadanos

Regeneración, 14 de noviembre 2025– La fiscalía italiana ha abierto una investigación sobre denuncias de que italianos viajaban a Sarajevo en «safaris de francotiradores» para disparar contra ciudadanos durante el asedio a la ciudad.

Ejercito

El ejército serbobosnio causó la muerte de más de 11.000 personas entre 1992 y 1996 en esa zona.

Los supuestos “safaris” tuvieron lugar mientras la fuerza serbobosnia asediaba la ciudad en lo que se convirtió en el asedio más largo a una ciudad en la historia europea moderna.

Según los medios italianos, los investigadores esperan localizar a las personas que participaron en los supuestos “safaris”;

Además de los cinco hombres que ya han sido identificados en la demanda de Gavazzeni.

Gavazzeni, quien entregó todas sus pruebas a la fiscalía, declaró el martes al medio de comunicación italiano La Repubblica…

…que su demanda “pone al descubierto una parte de la sociedad que esconde su verdad bajo la alfombra”.

Empresarios

“Porque estamos hablando de gente rica con reputación, empresarios, que durante el asedio de Sarajevo pagaron para poder matar a civiles indefensos”, añadió.

Entre 1992 y 1996, ciudadanos italianos y otros, principalmente aficionados a las armas, se reunían los viernes en Trieste, al noroeste de Italia…

…en la frontera con la antigua Yugoslavia, para pasar un fin de semana de «caza». Aún se desconoce quién organizaba los viajes de estos supuestos grupos.

Los participantes serían trasladados en avión por la aerolínea yugoslava/serbia Aviogenex a las colinas que rodean Sarajevo.

Allí pagarían a milicias serbobosnias leales al presidente Radovan Karadzic para poder disparar contra los ciudadanos.

«Turismo» asesino

Según La Repubblica, estos “turistas” pagaron hasta 116.000 dólares para participar en viajes a Sarajevo para cometer los asesinatos.

Gavazzeni afirma que a los participantes se les entregaría una lista de precios sobre el tipo de asesinato que los extranjeros pagarían por el que quisieran atacar;

Siendo los niños los más caros, seguidos de los hombres, las mujeres y los ancianos, que podrían ser asesinados de forma gratuita.

“[Un participante] abandonó Trieste para la búsqueda. Y luego regresó y continuó su vida como de costumbre, respetable a los ojos de todos”, dijo Gavazzeni.

“Personas apasionadas por las armas, que prefieren acostarse con un rifle, con dinero a su disposición y los contactos adecuados de facilitadores entre Italia y Serbia.

Indiferencia

Es la indiferencia del mal: convertirse en dioses y quedar impunes”, añadió.

El documento de 17 páginas presentado por Gavazzeni incluye el testimonio de Edin Subasic;

Un oficial de inteligencia militar bosnio que afirma que él y algunos colegas informaron a la agencia de inteligencia militar italiana, Sismi…

…sobre italianos que volarían de Trieste a Sarajevo para participar a principios de 1994.

En su testimonio, declaró que el servicio de inteligencia italiano le dijo que había “detenido” los viajes unos meses después.

Informe

El informe Sismi decía que había descubierto los puntos de partida en Trieste y que había interrumpido la operación.

Otro testigo citado en la denuncia proporcionó a Gavazzeni detalles sobre tres hombres que están siendo investigados, originarios de Turín, Milán y Trieste.

Según un informe de Sismi, citado en la demanda, el hombre de Milán que participó en los tiroteos de 1993 era propietario de una clínica privada de cirugía plástica.

La ex alcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic, también envió un expediente a la Fiscalía de Milán sobre estos “extranjeros ricos involucrados en actividades inhumanas”;

Informó la agencia de noticias italiana ANSA.

Negación

Serbia ha negado cualquier implicación en los asesinatos, pero los investigadores creen que los servicios de inteligencia serbios estaban al tanto de los viajes turísticos.

Según el testimonio de Subasic, la forma en que se organizaron los viajes con la aerolínea apuntaba a que el Servicio de Seguridad del Estado serbio estaba “detrás de todo”, informó ANSA.

Aunque Sismi fue informado sobre el primer viaje, el funcionario declaró a La Repubblica que nunca más se volvió a hablar del tema entre las agencias de espionaje bosnias e italianas.

El cónsul bosnio en Milán, Dag Dumrukcic, declaró el martes a La Repubblica que su gobierno estaba trabajando en “plena cooperación en la investigación”.

“Estamos ansiosos por descubrir la verdad sobre este cruel asunto y saldar cuentas con el pasado. Tengo información que transmitiré a los investigadores”, añadió Dumruckic.

Sobrevivientes

Dzemil Hodzic, de 42 años, quien creció en Sarajevo en la década de 1990 y tenía nueve años cuando comenzó el asedio…

…es el fundador del proyecto fotográfico Sniper Alley, que archiva fotografías tomadas durante el asedio.

Declaró a Al Jazeera que los hallazgos no le sorprendieron, ya que los fines de semana siempre eran «especialmente peligrosos» en Sarajevo en aquella época.

Hodzic dijo que siempre circulaba “información sobre gente de fuera que venía a dispararnos”.

“Es un hecho conocido, pero, lamentablemente, no significa nada cuando los asesinos y francotiradores que nos dispararon durante cuatro años siguen libres.

Y vemos que la fiscalía bosnia no hace nada al respecto.

Solo espero que este caso de Italia no desaparezca del panorama mediático y que finalmente obtengamos resultados positivos”, dijo.

Francotirador

“A mi hermano lo mató un francotirador serbio mientras jugaba al tenis en nuestro barrio. Nunca sabremos si fue uno de los que pagaron para hacerlo”, añadió.

Se cree que participaron ciudadanos de varios países.

En 2022, el documental del director de cine bosnio Miran Zupanic, Sarajevo Safari, investigó a extranjeros adinerados que habían participado, incluidos algunos de Estados Unidos y Rusia.

Un ejemplo notable fue el del escritor y político nacionalista ruso Eduard Limonov;

Quien fue filmado durante un documental sobre la guerra de Bosnia realizado por Pawel Pawlikowski en 1992…

…disparando una ametralladora hacia la ciudad de Sarajevo mientras estaba acompañado personalmente por Karadzic.

«Tiradores turistas»

Además, en 2007, el ex marine estadounidense John Jordan testificó ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia que habían llegado a Sarajevo “tiradores turistas”.

“Era claramente obvio que la persona que era guiada por hombres que conocían bien el terreno no lo conocía en absoluto;

Y su forma de vestir y las armas que portaban me hicieron creer que eran turistas tiradores”, declaró Jordan ante el tribunal.