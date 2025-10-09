Salinas Pliego recibe multa de más de 21 millones de dólares

Corte Suprema de Nueva York impone multas a Salinas Pliego: 20 millones de dólares por desacato y 1 millón 47 mil USD para abogados de AT&T

Regeneración, 9 de octubre de 2025. En redes destacan que la Corte Suprema del estado de Nueva York multó a Ricardo Salinas Pliego con 21 millones 47 mil 378.90 dólares.

Esto, se indica por violar una orden judicial de hace más de un año en un proceso legal con AT&T.

Salinas

Cabe destacar que la sanción es parte de una sentencia firmada el 22 de septiembre de 2025.

Ahora se especifica que la multa impuesta es de 20 millones de dólares por desacato civil, más un millón 47 mil 378.90 dólares para cubrir los costos y honorarios de abogados de AT&T.

Así, se cita el resolutivo:

«Se juzgó que la sentencia se dicta a favor del Demandante/Acreedor de la Sentencia AT&T Mobility Holdings BV…»

«…, cuya sede corporativa se encuentra en One AT&T Plaza, 208 South Akard Street, Dallas, Texas, y conjunta y solidariamente…»

«… contra Ricardo Salinas, Grupo Elektra SA de CV, Banco Azteca, SA, Institución de Banca Múltiple y Francisco Borrego…»

«…, cada uno con domicilio en Periférico Sur 4121, colonia Fuentes del Pedregal, 14141, Ciudad de México, México…»

«.., por la suma de $20,000,000.00, que representa una multa por desacato civil, y $1,047,378.90, que representa los costos y honorarios de abogados de AT&T…»

«… incurridos en relación con el desacato por parte de Ricardo Salinas, Grupo Elektra, Banco Azteca y Francisco Borrego a las órdenes del Tribunal…»

«…, por lo que el monto de la sentencia a favor del demandante/acreedor de la sentencia y en contra de los demandados/deudores de la sentencia es de $21,047,378.90”.

Pago

Por otra parte, se destaca que el 23 de septiembre, Bloomberg publicó que Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares para evitar su arresto en EE.UU por su disputa con AT&T .

Por otra parte, se indica que la Corte reconoció que Ricardo Salinas, Grupo Elektra, Banco Azteca y Francisco Borrego violaron una orden judicial del 18 de julio de 2024.

Misma que llamaba a entregar ciertos activos a AT&T.

Asimismo se abunda que la disposición fechada el 8 de octubre de 2025, la Corte Suprema del Estado de Nueva York (NY County), a cargo de la jueza Andrea Masley.

Misma que se formalizó por Notice of Entry el judgment por desacato civil contra Ricardo Salinas, Grupo Elektra, Banco Azteca y Francisco Borrego

«¿Qué sigue? Reloj de apelación corriendo y, si no hay cumplimiento real, cobranza forzosa con todo el arsenal procesal de Nueva York».

🚨 LE LLUEVO SOBRE MOJADO A SALINAS PLIEGO



Ahora los acredores Estadounidenses lo denuncian por corromper a Norma Piña y a su Pandilla para evadir pagar la deuda de 500 MDD que ahora anda en 580 MDD.



La Justicia de Estados Unidos y de México lo están alcanzando… pic.twitter.com/1M8ucShGro — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 9, 2025

Así señala en X el usuario @lfonso.

La narrativa pública de fuerza y “no pago” choca hoy con un fallo que pone cifra y responsabilidad solidaria.

«El caso deja dos lecciones: 1) ignorar órdenes judiciales tiene costo medible y exigible…»

«…; 2) el litigio mediático no suspende ejecuciones. Si hay estrategia, deberá verse en cortes, no en X».

Datos clave

Desacato civil declarado y notificado por Notice of Entry hoy.

Además, en México muchos sostienen que «la fuerza con la que presume moverse no proviene del mérito empresarial, sino de privilegios y prácticas cuestionadas».

Esto es, reflexiona, «no es retórica: existen resoluciones y litigios —incluida la sentencia por desacato civil y créditos fiscales en disputa— que lo alcanzan».

Yo tengo prohibido el “lenguaje inclusivo” en todos los espacios donde invierto dinero y tiempo.



La izquierda perversa siempre intenta corromper todo, incluso la forma de hablar de la gente, para destruirla y hacerle creer que se puede vivir sin trabajar, que se puede tener casa… pic.twitter.com/Bpg6m6qy8L — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 8, 2025

«Que pague lo que en derecho corresponda y deje de jugar a la excepción: mientras millones trabajan por 8 mil pesos al mes…»

«…, porque unos pocos se sirvieron del país en vez de servirlo con jugos contratos ilegales inmorales e ilegítimos», sentencia.