El magnate cede la franquicia de Mazatlán, vuelve a ser Atlante. Equipo morado de Salinas jugó cinco temporadas y nunca calificó a la final
Regeneración, 12 de diciembre de 2025.– Ricardo Salinas Pliego está vendiendo sus juguetes, o sea, sus equipos de fútbol. El motivo no es la política, es el dinero, obviamente.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le puso un freno. Ella le ordenó poner las finanzas de Grupo Salinas en orden.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo confirmó. La deuda por impuestos y multas es de $48 mil millones de pesos. Esto por incumplimiento de Elektra entre 2008 y 2014.
El magnate tiene que desembolsar la lana. Así mantiene a flote sus otras empresas: TV Azteca, Banco Azteca y Tiendas Neto.
Mazatlán: Fracaso y Desmantelamiento
El primer sacrificado es el Mazatlán FC. Este club, nacido del despojo a Morelia en 2020, ya tiene nuevo dueño.
La asamblea de dueños autorizó la venta. El comprador es Emilio Escalante, presidente del Atlante de Liga de Expansión.
El equipo morado fue un experimento fallido. Jugó cinco temporadas y nunca calificó a la fase final. El Estadio El Encanto costó más de $50 millones de dólares.
El club va a desaparecer, y regresa el Atlante.
Puebla: ¿El Siguiente en la Lista?
El otro activo de Salinas Pliego es el Puebla FC. Este equipo también está en la rampa de salida.
El empresario argumenta que «el dinero no es problema». Dijo que no cede ante las imposiciones de «una dictadura».
¡Qué conveniente! Llama dictadura a que le exijan pagar lo que debe.
Fuentes cercanas afirman que el verdadero motivo es otro. Salinas Pliego quiere enfocarse en la carrera presidencial de 2030. Su slogan político: «Sacar a los zurdos y mandarlos a ching@r a su madre». ¡Qué nivel de debate!
El Negocio se Perfecciona
El trámite fue presentado ante la FMF y Mikel Arriola. Él es el Comisionado y lo confirmó.
«El trámite quedó autorizado, sujeto a que se dé el cumplimiento de los requisitos reglamentarios», informó Arriola.
La operación de venta debe estar concluida antes del verano de 2026.
Ricardo Salinas Pliego ni siquiera asistió a la reunión. Mandó al ex directivo de TV Azteca, Gustavo Guzmán, en su representación. Típico.