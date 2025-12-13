Salinas Pliego Vende Mazatlán, esto se sabe

El magnate cede la franquicia de Mazatlán, vuelve a ser Atlante. Equipo morado de Salinas jugó cinco temporadas y nunca calificó a la final

Regeneración, 12 de diciembre de 2025.– Ricardo Salinas Pliego está vendiendo sus juguetes, o sea, sus equipos de fútbol. El motivo no es la política, es el dinero, obviamente.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le puso un freno. Ella le ordenó poner las finanzas de Grupo Salinas en orden.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo confirmó. La deuda por impuestos y multas es de $48 mil millones de pesos. Esto por incumplimiento de Elektra entre 2008 y 2014.

El magnate tiene que desembolsar la lana. Así mantiene a flote sus otras empresas: TV Azteca, Banco Azteca y Tiendas Neto.

Mazatlán: Fracaso y Desmantelamiento

El primer sacrificado es el Mazatlán FC. Este club, nacido del despojo a Morelia en 2020, ya tiene nuevo dueño.

La asamblea de dueños autorizó la venta. El comprador es Emilio Escalante, presidente del Atlante de Liga de Expansión.

El equipo morado fue un experimento fallido. Jugó cinco temporadas y nunca calificó a la fase final. El Estadio El Encanto costó más de $50 millones de dólares.

El club va a desaparecer, y regresa el Atlante.

El empresario Ricardo Salinas Pliego vendió Mazatlán a los dueños de Atlante por 65 millones de dólares.



🏆 La operación se hará oficial al término de la Copa del Mundo.



🔵🔴 Con esto, Atlante regresará al Máximo Circuito en el #Apertura2026. pic.twitter.com/khZ2aNgrnn — Pepe Hanan (@pepehanan) November 19, 2025

Puebla: ¿El Siguiente en la Lista?

El otro activo de Salinas Pliego es el Puebla FC. Este equipo también está en la rampa de salida.

El empresario argumenta que «el dinero no es problema». Dijo que no cede ante las imposiciones de «una dictadura».

¡Qué conveniente! Llama dictadura a que le exijan pagar lo que debe.

Fuentes cercanas afirman que el verdadero motivo es otro. Salinas Pliego quiere enfocarse en la carrera presidencial de 2030. Su slogan político: «Sacar a los zurdos y mandarlos a ching@r a su madre». ¡Qué nivel de debate!

El Negocio se Perfecciona

El trámite fue presentado ante la FMF y Mikel Arriola. Él es el Comisionado y lo confirmó.

«El trámite quedó autorizado, sujeto a que se dé el cumplimiento de los requisitos reglamentarios», informó Arriola.

Para Ricardo Salinas Pliego es el inicio del fin y lo sabe.

No solo debe pagar más de 49 mil millones de pesos al fisco mexicano, debes más de 600 millones de dólares a bancos y empresas de los Estados Unidos. Dos de sus casinos son investigados por lavado de dinero por recursos… pic.twitter.com/FkUlTvZ0X2 — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) November 14, 2025

La operación de venta debe estar concluida antes del verano de 2026.

Ricardo Salinas Pliego ni siquiera asistió a la reunión. Mandó al ex directivo de TV Azteca, Gustavo Guzmán, en su representación. Típico.