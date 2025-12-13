Sheinbaum: Concesiones a LeBaron son “parte de la corrupción del pasado”

La razón de la nueva Ley de Aguas es que todo se ponga en orden, y combatir la corrupción y privilegios del pasado

Regeneración, 12 de diciembre 2025– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las concesiones de la familia LeBaron en Chihuahua son “parte de la corrupción y los privilegios del pasado”. Asimismo, planteó que a partir de la nueva Ley de Aguas se deben instalar mesas de trabajo para poner orden.

Destaca la presidenta Claudia Sheinbaum que el caso de Alex LeBarón que entregó concesiones de agua a su familia cuando era funcionario de la Conagua en tiempos de Fox es parte de la corrupción y privilegios del pasado. pic.twitter.com/2xLTYAVKiz — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) December 11, 2025

Lo que incluye determinar pozos ilegales, sustitución de cultivos y reubicación o reorientación de empresas.

Concesiones

“Imagínense, una persona (Alex LeBaron) llega a ser delegado de Conagua (Comisión Nacional del Agua) y se otorga a sí mismo y a su familia concesiones (de manera) totalmente ilegal…

…vinculado con privilegios y por lo menos intereses ligados al gobierno. Lo que era el pasado”, sostuvo.

Subrayó que “la razón de la nueva Ley de Aguas y de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales es que todo eso se ponga en orden y que no vuelva a ocurrir. (…)

Que las zonas que no tienen agua, realmente pueda garantizarse ese derecho humano”.

Acaparamiento

Interrogada en la mañanera sobre las concesiones que entregó Alex LeBaron a su familia, la Presidenta afirmó que es “un problema de un uso poco eficiente del agua y de acaparamiento en la zona.

Por eso muchos se opusieron a la ley, porque lo que busca es ordenar el uso del agua en el país”.

Resaltó que se “dieron muchas concesiones y también pozos que no están registrados en una zona de Chihuahua.

Y es cierto que el nogal –de los principales productos agrícolas del estado– necesita mucha agua. Entonces, hay un problema”.

Mesa de trabajo

Afirmó que este caso plantea “evidentemente sentarse con ellos, porque no es nada más llegar, quitar el agua y punto, sino una mesa de trabajo en donde se diga cuáles pozos no son legales…

…cómo puede haber sustitución de cultivos y, en el caso del uso industrial del agua, si pueden reubicarse ciertas empresas o reorientarse”.

Entonces, agregó, “es parte de lo que estamos haciendo, además de los distritos de riego.

Pero es cierto que una parte importante del agua del río Bravo y de la zona de esas cuencas se está usando muy ineficientemente. Esa es una parte.

Y la otra es un acuerdo que había, que tiene que hacerse, de que el residual de las plantas de tratamiento en Nuevo León pueda destinarse para riego en Tamaulipas…

…que es otro tema que está pendiente desde hace muchos años. Entonces, estamos revisando todos los casos», señaló la mandataria.