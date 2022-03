Olga Sánchez Cordero responde a Scherer; “no voy a caer en el juego de hablar de las afirmaciones falsas”

Ante la carta publicada de forma temerosa en la revista Proceso por parte del exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, la ex ministra Sánchez Cordero dijo que no caerá en jueguitos.

RegeneraciónMx, 19 de marzo de 2022. La senadora por el partido Morena, Olga Sánchez Cordero, respondió a los comentarios del exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, quien la acusó de ser una de las figuras que buscan manchar su nombre.

A través de redes sociales, la exministra señaló que Scherer debe dejar a la Fiscalía y al Poder Judicial hacer su trabajo y que da “por cerrado este tema”.

“Por lo que a mí respecta, no voy a caer en el juego de hablar de las afirmaciones falsas que hace sobre mi persona y del actuar en mi encargo como Secretaria de Gobernación para servir de distractor. De mi parte doy por cerrado este tema”, publicó.

Sin embargo, la exministra no paró ahí y lanzó severos knockouts contra Scherer a quien le dijo que “quienes seguimos los principios rectores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, hoy podemos seguir adelante y caminar por donde sea, con la frente en alto y la conciencia tranquila”.

Y para que la cuña apriete, Olga Sánchez Cordero destacó que “yo puedo decir con total tranquilidad que todo mi actuar siempre ha estado marcado por el amor a mi país, y la más absoluta honestidad en mis acciones para llevar adelante la transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que nuestro México requiere”, afirmó.

Quienes seguimos los principios rectores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México 🇲🇽, hoy podemos seguir adelante y caminar por donde sea, con la frente en alto y la conciencia tranquila.



Abro hilo 🧵. pic.twitter.com/amSg7MAbf5 — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) March 19, 2022

SCHERER PUBLICA CARTA SOBRE LAS “MENTIRAS”

Julio Scherer Ibarra dio a conocer este día en un texto escrito por él y publicado en la revista Proceso, que según en “las acusaciones falsas” en su contra están los intereses de la Senadora Olga Sánchez Cordero y del Fiscal Alejandro Gertz Manero, “cómplices en el afán por manchar” su nombre.