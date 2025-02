Santiago Giménez ficha con el AC Milán; busca hacer historia en la Serie A

El jugador mexicano, Santiago Giménez llega al AC Milán por un contrato en promedio de 35 a 40 millones de dólares desde el Feyernod de Países Bajos

RegeneraciónMx, 3 de febrero de 2024.- El delantero mexicano Santiago Giménez fue anunciado como nuevo jugador del AC Milán. El club italiano oficializó su incorporación tras completar exámenes médicos y firmar contrato hasta junio de 2029.

Giménez se convierte en el segundo futbolista mexicano en jugar para el equipo rossonero. En los años 90, Pedro Pineda estuvo en el club, aunque nunca logró debutar en liga.

El Milán dio la bienvenida a Giménez con un mensaje en redes sociales. “Órale, wey! AC Milan just got a bit more Mexican”, escribió el equipo acompañado de imágenes del delantero.

Desde su regreso a las canchas en noviembre, Giménez ha mostrado un nivel destacado. Ha marcado 11 goles en 10 partidos, incluyendo cuatro en la Liga de Campeones de Europa.

El mexicano jugará con el dorsal 7 en su nueva etapa en Italia. “La lesión me hizo despertar”, comentó el delantero, destacando que aprendió a valorar su entorno cercano.

El valor de Santiago Giménez

Según el sitio de internet Transfermarkt, el valor del delantero mexicano ha ido a la baja pero es considerado como un de los más caros del momento.

La ficha del exdelantero del Cruz Azul está valuada en 37 millones de dólares, sin embargo en su carrera, el máximo tope que ha logrado fue de 50 millones de dólares en 2023.

