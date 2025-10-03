Sarah Mullally primera arzobispa anglicana en 500 años

En 1999, antes de ordenarse sacerdotisa anglicana, Mullally fue la jefa de enfermería más joven de Inglaterra. Se describe como feminista

Regeneración, 3 de octubre 2025– Por primera vez en casi 500 años de historia, la Iglesia de Inglaterra eligió a una mujer como su líder. Sarah Mullally, de 63 años, fue nombrada primera Arzobispa de Canterbury.

I'm deeply honoured to have been called to serve as the 106th Archbishop of Canterbury.https://t.co/2FIJRUADZk pic.twitter.com/IqTgcfi7tp — Archbishop of Canterbury (@OfficeofABC) October 3, 2025

Arzobispa de Canterbury

El Arzobispo de Canterbury es considerado el jefe espiritual de la Iglesia Anglicana en todo el mundo.

También desempeña un papel importante en la vida pública, ocupando un escaño en la Cámara de los Lores del Parlamento británico.

Esto significa que participa en debates, habla sobre política pública —incluyendo temas relacionados con libertad religiosa— y asiste a eventos de importancia nacional.

Many congratulations to Dame Sarah Mullally – the first woman to lead Church of England. As quote " if you want to go fast, go alone; if you want to go far, go together" It is great news to hear the next Archbishop of Canterbury is born. #ChurchOfEngland #Archbishop #Westminster pic.twitter.com/lcApLAsxAW — Eva Shi (@Evassential) October 3, 2025

En sus primeras palabras tras su confirmación, Mullally afirmó que, si bien el cargo representa una «enorme responsabilidad», siente una sensación de «paz y confianza en que Dios la guiará».

Mullally es la clériga número 106 en asumir el cargo. Será confirmada en una ceremonia legal prevista para enero en la Catedral de Canterbury.

Residents of Canterbury express diverse opinions on the appointment of the church's first female leader, Sarah Mullally https://t.co/34aYB3gCwX pic.twitter.com/SRy0FXFuOz — Reuters (@Reuters) October 3, 2025

Escándalo

El puesto que ocupa ahora estuvo vacante durante casi un año después de que su predecesor, Justin Welby, anunciara su dimisión.

Esto se debió a la mala gestión de un escándalo de abuso sexual infantil que fue muy polémico en Reino Unido.

Una revisión concluyó que el líder de un campamento cristiano, John Smyth —el abusador en serie más prolífico asociado con la Iglesia—…

…podría haber sido llevado ante la justicia si Welby lo hubiera denunciado formalmente a la policía en 2013.

El escándalo conmocionó a Reino Unido y provocó llamados para que la Iglesia de Inglaterra, cuya cabeza es el monarca británico, fuera reformada.

🚨 Archbishop of Canterbury scandal: In my latest video, I dig into the shocking cover-up involving John Smyth and how it led to Archbishop Justin Welby’s resignation. From a trusted leader to the uncovering of a dark chapter, we break down how this scandal rocked the Church of… pic.twitter.com/9c8LJEDhDk — Julie Roys (@reachjulieroys) November 15, 2024

«Hoy en día, en todo nuestro país, nos enfrentamos a complejas cuestiones morales y políticas.

El derecho de las personas con enfermedades terminales a acabar con su vida.

Nuestra respuesta a las personas que huyen de la guerra y la persecución en busca de seguridad y refugio», dijo Mullally.

«También las presiones sobre las comunidades que han sido ignoradas y subestimadas. La profunda pregunta de quiénes somos como nación en un mundo que a menudo está al borde del abismo».

El Rey, cabeza de la Iglesia

Técnicamente, el rey Carlos III es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra.

Pero quien ostenta el cargo de Arzobispo de Canterbury es el clérigo de mayor rango y el líder espiritual de la Iglesia y de la Comunión Anglicana mundial.

La Iglesia de Inglaterra cuenta con unos 20 millones de miembros bautizados, pero se estima que el número de feligreses regulares es de poco menos de un millón, según cifras de 2022.

La Iglesia Anglicana se convirtió en la iglesia estatal establecida tras la separación del rey Enrique VIII de la Iglesia Católica Romana en la década de 1530.

Sarah Mullaly

No es la primera vez que Mullally es pionera.

En 1999, antes de ordenarse sacerdotisa, se convirtió en la jefa de enfermería más joven de la historia de Inglaterra. Se describe a sí misma como feminista.

🎉USPG warmly congratulates Dame Sarah Mullally on her appointment to the historic office of the Archbishop of Canterbury, making history as the first woman to ever serve as the spiritual leader to Anglicans worldwide.🥳🌍#AnglicanCommunion #archbishopofcanterbury pic.twitter.com/PlWbP4JALa — USPG (@USPGglobal) October 3, 2025

En 2002, fue ordenada sacerdotisa y se convirtió en la primera obispa de Londres en 2018, cargo que ocupó durante siete años, siendo la tercera miembro más antigua del clero de la Iglesia.

Las mujeres solo pueden ser sacerdotisas en la Iglesia de Inglaterra desde mediados de la década de 1990.

Y solo pueden ser ordenadas obispas desde 2014, tras años de encarnizadas disputas entre facciones.

🇬🇧✝️ Sarah Mullally, nombrada como la primera mujer al frente del Arzobispado de Canterbury; dirigirá la Iglesia anglicana, que tiene 85 millones de fieles a nivel mundial.

pic.twitter.com/F8otgZMlPQ — La Respuesta (@larespuesta_es) October 3, 2025

Mujeres en el sacerdocio

Sin embargo, hay obispos de alto rango en la Iglesia de Inglaterra que se oponen abiertamente a que las mujeres se unan al sacerdocio, y mucho menos a que dirijan la institución.

La legislación exige que los Arzobispos de Canterbury se jubilen a los 70 años.

Quizás sea una de las razones por las que algunos no consideraban a Sarah Mullally como una de las principales candidatas para ser seleccionada.

The Church of England has named Sarah Mullally, a pro-abortion & pro-LGBT activist, as Archbishop of Canterbury (and a Vatican spokesman approves).



I once again want to offer humble thanks for the Anglicans' efforts to maximize Orthodox Church membership

pic.twitter.com/8LqVGbtDCW https://t.co/vVagDA1AQt — Rev. Ben Johnson (@TheRightsWriter) October 3, 2025

Matrimonio igualitario

Una de las funciones de Mullally en su anterior cargo como obispa de Londres fue presidir un organismo…

…que intentaba orientar la decisión de la Iglesia de Inglaterra sobre la bendición de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Mullally describió la decisión de permitir finalmente que los sacerdotes bendigan a las parejas del mismo sexo en 2023 como «un momento de esperanza para la Iglesia».

Rt Rev Sarah Mullally, @bishopSarahM, leads us in a Christmas Grace. 🙏 pic.twitter.com/SiqlKDKbWC — The Church of England (@churchofengland) December 25, 2023

Sin embargo, aludiendo a las profundas divisiones que aún existen en la Iglesia sobre este tema, dijo:

«Sé que lo que hemos propuesto como camino a seguir no es suficiente para muchos, pero sí demasiado para otros».

Muerte asistida

En los próximos meses, como miembro de la Cámara de los Lores, Mullally tendrá que votar el proyecto de ley sobre muerte asistida que se debate actualmente en el Parlamento de Westminster.

Se opone a la legislación abiertamente.

«Debemos oponernos a una ley que pone en riesgo a las personas vulnerables y, en su lugar, trabajar para mejorar la financiación y el acceso a los servicios de cuidados paliativos que tanto se necesitan».

En su primera visita como arzobispa electa, estuvo en una iglesia local y ayudó a empacar paquetes de alimentos.