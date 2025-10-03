Lujosa playa de Alito Moreno revelada

La millonaria playa privada de 305 mil metros cuadrados que Alito Moreno tiene en Campeche. Vale unos 450 millones

Regeneración, 3 de octubre, 2025– El mismo día en que Alejandro Alito Moreno presentó su registro para perpetuarse al frente del PRI por ocho años más, el diario Reforma dio a conocer que el priista cuenta con una playa, la cual logró comprar antes de asumir la gubernatura de Campeche, en 2015.

🚨🏝️ #ÚltimaHora: salen a la luz imágenes inéditas de lo que hoy se conoce como #PlayaAlito.



👉 El actual dirigente del PRI habría adquirido 305 mil m² en Campeche ¡a 33 centavos el m²! cuando era gobernador.

👉 La gobernadora Layda Sansores confirma que 34 predios más están en… pic.twitter.com/B1aCopDRPH — Juncal Solano (@juncalssolano) October 3, 2025

Revelación

El diario expuso que la playa consta de un terreno de 305 mil metros cuadrados que adquirió, cuyo precio aproximado actual sería de 450 millones de pesos.

Sin embargo, el medio de comunicación nacional afirmó que la compra de este terrero se concretó en apenas 100 mil pesos.

🚨 SALE LA PLAYA ALITO



De 305,000 metros cuadrados en Champotón, Campeche que le costó 100 mil pesos y ahora vale más de 450 MDP… pic.twitter.com/PumoZ32ltU — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 2, 2025

Asimismo, se expone que a sólo unos días de que asumió la gubernatura de Campeche, en septiembre de 2015, logró escriturar el terreno;

Meses después, obtuvo una concesión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para uso de zona federal de 10 mil metros.

Esto permitiría su uso para colocar palapas y áreas recreativas.

Paralelo

La revelación surge en paralelo a la expropiación de tres predios ligados a su familia en Campeche. Estos terrenos serán destinados a la construcción de una Universidad Rosario Castellanos.

Tras conocer la portada de Reforma, basada en documentos en poder del diario, Alejandro Moreno publicó un video en sus redes sociales.

En él expone una serie de primeras planas sobre una mesa, a la cual llamó “mesa de la calumnia”.

«Calumnia»

Sin presentar una prueba que desmintiera lo señalado por los diarios, aseguró que se inicio una “campaña brutal” de “ataque, calumnia y difamación”.

Algo que atribuyó a que fijó una postura en contra de la reforma al Poder Judicial.

El “porro mayor” del PRI, @alitomorenoc, dice que “su patrimonio es lícito” y que la “Ley Alito” es un atropello.

Pero, ¿cómo compró una mansión de 300 mdp con un sueldo de gobernador de apenas 120 mil al mes?

Ni modo que la haya pagado 33 centavos el m²… como su playa privada. pic.twitter.com/lb2adob5PD — Michael Oviedo (@Mike_Oviedo) September 4, 2025

“Esto se ha dado a raíz de que el Partido Revolucionario Institucional y claramente un servidor como presidente, fijó una postura firme y contundente.

El PRI está en contra de la iniciativa de reforma para modificar la Constitución y desaparecer al Poder Judicial”, dijo.

Quién le pondrá un alto a alito Moreno. Ahora resulta que tiene una propiedad de 305 mil metros cuadrados en Acapulco.



¡Una playa privada!



Con razón se quiere perpetuar en la dirigencia del PRI nacional.



¿Pero cuál es la fuente de sus recursos? pic.twitter.com/7mK2Me7Qqu — MARTIN (@mespin10) August 17, 2024

Reelección

Horas más tarde, Alito Moreno se presentó en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, en la Ciudad de México.

Esto, para presentar, junto a Carolina Viggiano – actual secretaria general del PRI – su registro para reelegirse como fórmula y mantenerse al frente del partido para los siguientes ocho años, al menos.

Esto luego de que, en las últimas semanas, garantizó que se realizaran modificaciones a los estatutos del PRI para buscar la reelección.

Algo por lo que ex dirigentes del partido se han pronunciado en contra y han presentado impugnaciones.

Otras propiedades

La playa no es el único lujo de Alito Moreno.

También posee una mansión de aproximadamente 300 millones de pesos en Lomas del Castillo, Campeche.

La playa de "Alito" Moreno costó 33 centavos el metro cuadrado y, aún así, presuntamente alteró el precio en el Registro Público de la Propiedad pic.twitter.com/W84LAO4X9p — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 23, 2024

Esta residencia se extiende por 17 terrenos, registrados a nombre de varios familiares de Moreno.

Las imágenes de su propiedad muestran amplios jardines, albercas y áreas de descanso.

Además, cuenta con paneles solares y acabados de mármol, porcelana y maderas finas de Italia.