Se desborda protesta, incendian palacio municipal de Tzucacab

Yucatán: Concentración pacífica por muerte de joven detenido por la policía deriva en conflagración del recién remodelado edificio municipal

Regeneración, 22 de agosto de 2025 La noche del jueves se desató una fuerte protesta ciudadana en el municipio de Tzucacab, Yucatán, que culminó con el incendio del recién remodelado Palacio Municipal.

Habitantes de la localidad, enfurecidos por la muerte de un joven detenido dentro de la cárcel pública, irrumpieron en el edificio gubernamental.

Seguidamente prendieron fuego en su interior, exigiendo justicia y transparencia.

La movilización comenzó de manera pacífica en la plaza principal del municipio, donde decenas de personas se congregaron para reclamar el esclarecimiento de la muerte de Ángel “N”.

Esto es, un joven padre de familia que fue arrestado el pasado lunes 18 de agosto y que, según el reporte oficial, fue hallado sin vida en su celda la mañana siguiente.

Sin embargo las autoridad municipal manejó el caso como un suicidio, pero la versión fue rechazada por gran parte de la comunidad.

Hasta el momento no ha habido una declaración oficial de la causa de muerte del joven de 21 años.

La desconfianza se intensificó tras la circulación en redes sociales de un video donde se observa a policías municipales golpeando a un hombre dentro de una patrulla.

Aunque no se ha confirmado que se trate de Ángel “N”, el material generó mayor indignación entre la población.

Alrededor de las 20:00 horas, la protesta escaló. Manifestantes forzaron las puertas del Palacio Municipal, ingresaron y comenzaron a causar destrozos.

Mobiliario, papelería oficial y propaganda gubernamental fueron vandalizados y posteriormente incendiados. Una camioneta oficial también fue quemada frente al recinto.

Además del Palacio Municipal, se reportaron daños en la sede del Cabildo, oficinas gubernamentales y la comandancia municipal.

Incluso, algunos manifestantes amenazaron con incendiar la casa del alcalde Erick Fernando Ku Caamal.

Y, quien no se presentó ante la multitud ni ha emitido un posicionamiento público respecto a los hechos ni a la muerte del detenido.

#VIDEO POBLADORES DE TZUCACAB QUEMAN EL PALACIO MUNCIPAL



Vecinos del municipio de Tzucacab, al sur de la entidad, prendieron fuego al Palacio Municipal en protesta por la muerte del joven Ángel Alejandro en la cárcel municipal.



La familia del ahora occiso exige que se… pic.twitter.com/PWHelXw4lC — Yucatán Ahora (@yucatanahora) August 22, 2025

La protesta había sido convocada originalmente como una marcha pacífica para exigir la destitución de cinco funcionarios municipales.

Además de un alto a los presuntos abusos por parte de los agentes de la policía local.

Sin embargo, la falta de respuesta oficial y el enojo acumulado derivaron en actos de violencia y destrucción.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado confirmó que se encuentra investigando la muerte del joven bajo custodia policial.

Sin embargo pero hasta el momento no se han ofrecido resultados concluyentes.

Mientras tanto, la comunidad exige una investigación independiente y sanciones ejemplares para los responsables.

Esto ha generado repercusión a nivel estatal, encendiendo el debate sobre el abuso de poder en las corporaciones municipales y la urgente necesidad de reformas en materia de seguridad y derechos humanos.

La exigencia de los habitantes de Tzucacab es simple pero contundente: justicia para Ángel Alejandro y garantías de que hechos similares no se repitan en el municipio.