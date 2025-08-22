Suman 19 fallecidos tras doble atentado en Colombia

Dos atentados dirigidos contra un helicóptero de la Policía en Antioquia y una base aérea en Cali, Colombia. Petro denuncia terrorismo

Regeneración, 22 de agosto de 2025. Colombia sufrió el jueves dos brutales atentados contra un helicóptero de la Policía y una base aérea que dejaron al menos 19 muertos y decenas de heridos.

Además, en redes se subraya que los hechos vuelven a sumir al país en la desesperanza y el terror que no terminan de desaparecer.

Colombia

En Cali estalló un coche bomba a las 14:50 hora, frente a la Base Aérea Marcos Fide Suárez. Mató a seis civiles que se desplazaban en moto y dejó heridas a otras 70 personas.

Las instalaciones castrenses no sufrieron daños y un grupo de testigos pudo detener a dos individuos a los que acusaron de ir en el vehículo que explotó.

Algunas horas antes, en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia, murieron 13 policías que viajaban a bordo de un helicóptero Black Hawk HU60 cuando fueron atacados por la guerrilla.

La aeronave cayó en llamas inmediatamente.

La principal hipótesis apunta a que el Frente 36 de las Farc-Ep, que manda en la zona, derribó al aparato de la Dirección de Antinarcóticos con un dron.

Esto, cuando sobrevolaba la vereda Los Toros del municipio de Amalfi.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó que los uniformados brindaban seguridad a las unidades que erradican sembradíos cocaleros en el terreno.

Subversivos

Asimismo, fuentes de Inteligencia señalaron que los subversivos habían lanzado primero tatucos -cilindros cargados de explosivos y metralla- a los policías que arrancaban matas de coca en varias fincas.

Solicitaron apoyo aéreo para que les sacaran del área y, en cuanto apareció el Black Hawk, dispararon con un dron al rotor de cola.

Además de los asesinados, otros cuatro agentes quedaron heridos de distinta consideración.

«Extiendo mi más sentido pésame a las familias de los asesinados y toda mi solidaridad a los heridos».

Reiteramos nuestro firme respaldo a la Fuerza Pública de Colombia en su lucha por la seguridad, la legalidad y la paz. Su sacrificio no será olvidado».

Lo anterior, escribió en las redes el embajador estadounidense en Bogotá, John McNamara.

En cuanto al atentado en Cali, todo apunta a que habría sido obra de la columna Jaime Martínez de las Farc-Ep.

El cual ya ha cometido ese tipo de acciones terroristas y ejerce control sobre amplias zonas del Valle del Cauca y de su vecina Cauca.

Antecedentes

Los atentados ocurren apenas dos meses después de otra serie de explosiones registradas en el suroccidente colombiano.

En junio, siete personas murieron en medio de 24 ataques atribuidos a las disidencias de las FARC.

Según la Policía, esa ofensiva se ejecutó como conmemoración por el tercer aniversario de la muerte de Leider Johany Noscué, alias Mayimbú, jefe del Comando Coordinador de Occidente, abatido en 2022.

En ese momento, el ministro de Defensa Pedro Sánchez aseguró:

“…estamos ingresando a un centro neurálgico de las estructuras de [Iván] Mordisco, tanto en el cañón del Micay como en la cordillera de Nariño».

«La manera [de los grupos armados] de intentar aliviar la presión porque no pueden enfrentar a la fuerza pública, es realizando actos terroristas”.

Petro

Para Gustavo Petro, «el terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco y que se han supeditado al control de la Junta del Narcotráfico».

Conforme a distintas manifestaciones del presidente, se trata de una suerte de organización narcotraficante mundial.

Misma que tendría guerrillas y al Clan del Golfo a su servicio.

Lo mismo han señalado fuentes de Inteligencia. Petro, dijo además que afirma que cuenta con jefes albanos, italianos y de otras nacionalidades, así como con capítulo colombiano.

Petro, que participó en Cali en un Consejo de Seguridad anunció que declarará como organizaciones terroristas tanto al Clan del Golfo como a las Farc-Ep.

Así como a la Nueva Marquetalia para que persigan a sus miembros «en todo el mundo», tal como dijo. Si bien estas dos últimas ya figuraban en la lista de Estados Unidos.

Y añadió que van a «profundizar unas medidas por decreto para eliminar la producción de cocaína y la dificultad de exportarla desde el litoral del Pacífico».

Todas las guerrillas son enemigas del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia que, tras una pelea interna, crearon otras bandas.

Cabe subrayar que Petro ha manifestado que el gobierno de Nicolás Maduro no es el cártel de los Soles.

Esto es, contrario a la posición de la Casa Blanca, y minimiza la ruta que emplean los narcos para exportar la coca colombiana por Venezuela y el Caribe.

Medidas

En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó que el municipio ofrecerá hasta 400 millones de pesos a quienes aporten datos que ayuden a identificar a los responsables.

Asimismo, se decretó la prohibición de circulación de vehículos pesados entre las 19.00 y las 4.00 horas, mientras que el comandante del Ejército ordenó poner en máxima alerta a todas sus unidades.