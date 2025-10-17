Se han censado 26 mil 311 viviendas: Claudia Sheinbaum

Viviendas afectadas en 58 municipios: 17 mil 120 Veracruz; 4 mil 796 Puebla; 2 mil 493 San Luis; mil 221 Hidalgo; y 681 Querétaro: Sheinbaum

Regeneración, 16 de octubre 2025– Bienestar ha censado a 26 mil 311 viviendas tras afectaciones por lluvias. De las viviendas censadas en 58 municipios: 17 mil 120 son en Veracruz; 4 mil 796 en Puebla; 2 mil 493 en San Luis Potosí; mil 221 en Hidalgo; y 681 en Querétaro.

Campamentos

Se han establecido 15 campamentos para los servidores de la nación en los cinco estados afectados por las lluvias intensas.

Sheinbaum informó que, al 15 de octubre, se han censado 26 mil 311 viviendas en 58 municipios: 17 mil 120 en Veracruz; 4 mil 796 en Puebla; 2 mil 493 en San Luis Potosí;

mil 221 en Hidalgo; y 681 en Querétaro, como parte de las acciones ante la emergencia por inundaciones causadas tras las lluvias extraordinarias de días pasados.

“Miren cómo van nuestros compañeros servidores de la nación, aunque no haya paso vehicular, de todas maneras ellos acceden caminando.

Los compañeros están en campamentos, es heroico lo que hacen las y los servidores de la nación”, destacó en la mañanera.

Censo

Detalló que para la realización del censo se han establecido 15 campamentos para los servidores de la nación.

Están localizados en los municipios de Poza Rica, Tantoyuca y el Parque Tajín en Veracruz;

en Huejutla, Zimapán, Tulancingo, Chapulhuacán y Zacualtipán, en Hidalgo;

en Huauchinango, Teziutlán, Zacatlán y Chignahuapan, en Puebla; en Peñamiller, en Querétaro y en Ciudad Valles y Matlapa, en San Luis Potosí.

Desde Poza Rica, Veracruz, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, expuso que el censo está en proceso en 58 municipios:

13 son de Veracruz, 17 de Hidalgo, 15 de Puebla, 7 de Querétaro y 6 de San Luis Potosí.

Desglose por municipio

Veracruz

Poza Rica, Álamo, Tempoal, El Higo, Coahuitlán, Espinal, Coyutla, Coatzintla, Tihuatlán y hoy se inicia en Coxquihui, Tecolutla, Papantla, Cazones.

Hidalgo

Acatlán, Acaxochitlán, Atlapexco, Huejutla de Reyes, Yahualica, Zacualtipán, Chapulhuacán, Jacala, Metepec, Pisa Flores, Nicolás Flores, Tepehuacán, La Misión, Tenango de Doria, Tulancingo, Pacula, y Zimapán.

Puebla

Huauchinango, Naupan, Xicotepec, La Ceiba, Gilberto Camacho, Chignahuapan, Zacatlán, Acateno, Tenampulco, Francisco Z. Mena, Juan Galindo, Pahuatlán, Pantepec, Ahuacatlán, Tepango de Rodríguez, Tetela de Ocampo.

Querétaro

San Joaquín, Cadereyta de Montes, Tolimán, Peñamiller, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Arroyo Seco.

San Luis Potosí

Tamazunchale, Tanquián, Tampacán, Tampamolón de Corona, San Vicente Tancuayalab y Axtla de Terrazas.