Reconstrucción de puentes por tormentas ya está en marcha

SICT ya desarrolla proyectos ejecutivos para la reconstrucción de puentes afectados por las lluvias: Claudia Sheinbaum

Regeneración, 16 de octubre 2025– Las comunidades incomunicadas pasaron de 191 a solo 160, además de que hay puentes aéreos en aquellos lugares donde aún no hay comunicación. Cerca de mil máquinas de la SICT, así como muchísimas personas trabajan para abrir los caminos.

#OBSONInforma ✅✅SICT ya desarrolla proyectos ejecutivos para la reconstrucción de puentes afectados por las lluvias: Presidenta Claudia Sheinbaum pic.twitter.com/Omp6yH1kDf — Medios OBSON (@mediosobsonmx) October 16, 2025

Reconstrucción

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)…

…ya elabora los proyectos ejecutivos para la reconstrucción de los puentes afectados por las recientes lluvias en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

“Normalmente pasa la emergencia, después empiezan los trabajos para hacer los proyectos ejecutivos.

Aquí ya tiene Jesús un equipo en cada puente de los casi 60 puentes, poco más que se interrumpió su comunicación por distintas razones.

Ya hay ingenieros haciendo proyectos ejecutivos para que en el momento que esté la limpieza de inmediato comience la licitación;

La invitación restringida o directamente la asignación para la recuperación del puente”, puntualizó en la mañanera.

Cerca de mil maquinas

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que se tienen cerca de mil máquinas de la SICT, de la Defensa y la Marina;

Así como trabajadores suficientes para abrir todos los caminos, los cuales, del 15 al 16 de octubre, se redujeron de 191 a sólo 160 localidades incomunicadas.

Además de que ya hay puentes aéreos en aquellas comunidades que aún no tienen comunicación. “Es un esfuerzo muy importante que se ha hecho gracias a la coordinación integral”, agregó.

Puentes

El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, resaltó que ya se avanza en el desarrollo y el estudio de los proyectos ejecutivos para la reconstrucción de los puentes.

Al momento ya se tienen pasos provisionales y se llevan a cabo las mediciones en tanto se dan soluciones de paso provisional.

Agregó que se trabaja en Hidalgo en el Puente Garcés Auxiliar II y el Puente El Ixtle en Huautla, el Puente Garcés en Xochiatipan, y el Puente Los Naranjos en Yahualica.

Mientras que en Puebla en el Puente Río Pahuatlán en Tlacuilotepec, el Puente Tlapehuala en Xicontepec y Tlacuilote.