Regeneración 27 mayo 2021. En redes sociales comenzaron a circular una serie de videos donde una mujer vestida de blanco apodada como #LadyMiguelHidalgo amenaza con un cuchillo a una empleada doméstica.

La empleada vestida de azul le reclama a la mujer por haberla amenazado mientras esta habla por teléfono y la policía espera para detenerla.

En el video se escucha la voz de un hombre el cual se une a los reclamos contra la mujer de blanco y le dice que va a pagar por todo lo que le hizo.

Durante otra grabación con el audio alterado se escucha a la mujer hablando con “Consuelo” para decirle que quieren ponerle unas esposas mientras forcejea con la policía.

«No me puedes poner esposas, necesitas una orden de aprehensión, no me puedes poner esposas, poli, Consuelo, me quieren esposar, Consuelo me quieren esposar. No, ya me esposaron, Consuelo», grita la mujer.

Tras ser esposada, la mujer y los policías siguen forcejeando en un parque, pero minutos después la mujer es detenida y elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana la suben a una patrulla.

En una entrevista con Milenio la mujer acusó a Israel López Salazar que es un roba casas y se metió a su domicilio para tratar de quedarse con él, pues le robó los papeles de la casa.

“Me insulto él y Sarahí Ramos al igual que Joshua su hijo, me golpeó, compraron a la policía, me esposaron. Estuve 48 horas en separos”, dijo en la entrevista.

“Yo estaba haciendo el jardín cuando de repente la sirvienta me pisotea y le dije por favor ‘no me pises’ y me volvió a pisar otro pie y como yo tenía las tijeras del jardín y el cuchillo, evidentemente de frente le dije ‘a mi no me vuelves a tocar ni a pisar’… en eso se vienen contra mí los hijos, Joshua y Sarahí, y yo hago con el cuchillo ‘no se me acerquen, no se me acerquen’, eso fue todo lo que pasó”, declaró la mujer.