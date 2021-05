Vacunados con Sputnik V que se contagian de Covid-19 no propagan el virus 

Vladímir Gushchin agregó que en caso de infectarse los vacunados “no emiten un virus viable y por lo tanto no son una fuente de peligro para otros»

Regeneración 27 mayo 2021. El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya aseguró que las personas vacunadas con los dos componentes de la vacuna anticovid rusa Sputnik V no propagan el virus en caso de contagiarse por lo que no representan peligro para otros.

Durante un congreso, Vladímir Gushchin, jefe del Laboratorio de mecanismos de variabilidad poblacional de microorganismos patógenos del Centro Gamaleya declaró que quienes han recibido ambas dosis de la vacuna tienen un riesgo 14 veces menor de sufrir la enfermedad en forma moderada y severa.

Agregó que en caso de infectarse los vacunados “no emiten un virus viable y por lo tanto no son una fuente de peligro para otros».

Vacuna Sputnik

El fármaco Sputnik V se desarrolló en el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú.

Utiliza la tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes Ad26 y Ad5 que se aplican en dos inyecciones con una separación de 21 días entre una y otra.

La solución no contiene adenovirus humanos vivos sino vectores adenovirales que no se multiplican y son completamente seguros para la salud.

Dicha vacuna se ha autorizado en 66 países con un total de más de 3 mil 200 millones de habitantes.

Tras analizar los datos de 3.8 millones de rusos vacunados, el Fondo de Inversión Directa de Rusia informó que la Sputnik V tiene una eficacia del 97.6%.

Cabe destacar que la Agencia Europea del Medicamento no ha aprobado es uso de la vacuna Sputnik, por lo que países como Francia no permiten la entrada de extranjeros vacunados con este fármaco.