Secretaría de Mujeres: Plan Integral contra el abuso, esto se sabe

Justicia a mujeres: Denuncia ágil. Acciones para cambio cultural social. Homologación de leyes estatales. Campaña de concientización a varones

Regeneración, 7 de noviembre de 2025. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó el Plan Integral contra el abuso sexual.

Mismo que tiene como objetivo fortalecer la respuesta institucional en la atención y procuración de justicia hacia las mujeres.

Esto, para que se sientan más seguras y que haya una denuncia más ágil, además de impulsar un cambio cultural en la sociedad para que la convivencia entre mujeres y hombres se base en el respeto.

Mujeres

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que con este plan integral lo que principalmente se trabaja es que el acoso sexual sea un delito penal en todo el país.

Hemos estado trabajando en lo que mencioné el día de ayer, que es que en todos los estados de la República sea delito penal el acoso:

«…, cómo se tiene que hacer eso; cómo; quién debe participar; qué es lo que estamos haciendo».

Y, además, de una campaña que —como les comenté— «vamos a desarrollar a partir del 25 de noviembre, que justamente es el Día contra la violencia hacia las mujeres”.

Lo anterior, comentó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Citla

En su participación la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, recordó a niñas, jóvenes y mujeres adultas, que no están solas.

«…, ya que hay una Presidenta que las cuida y una Secretaría que trabaja todos los días para ello».

E hizo un llamado a los hombres y a toda la sociedad en general a construir una nueva relación donde mujeres y hombres convivan como iguales y con respeto.

Detalló que el Plan Integral contra el abuso sexual, tiene como principales acciones:

Esto es, por una parte, la homologación del tipo penal de “abuso sexual” como delito grave en todo el país.

Se homologarán los criterios del tipo penal y sus sanciones; además, se impulsará que todas las entidades federativas lo consideren delito grave.

E incluso dijo que se analizará la forma en que la denuncia sea mucho más ágil y se incorporarán los mayores estándares de protección.

Agenda

Al tiempo que se impulsará el tema con el poder legislativo:

«Se trabaja en la revisión, armonización y homologación de leyes para garantizar que las mujeres de todo el país tengan el mismo acceso a todos los derechos».

Reveló asimismo, que el próximo 13 de noviembre habrá una reunión con las presidentas de las Comisiones de Género de los poderes legislativos de las 32 entidades de la República.

Lo anterior, para impulsar las reformas correspondientes.

Promoción de la denuncia.

Por otra parte, se realizarán campañas de información y sensibilización para que las mujeres conozcan sus derechos, rutas de atención y denuncia.

Además de que se fortalecerán los protocolos de atención y canalización de los casos de abuso y violencia sexual recibidos a través de la Línea 079, opción 1.

Fortalecimiento y mejora de la atención y acceso a la justicia.

Se impulsará la coordinación con Fiscalías estatales para asegurar que el proceso de denuncia sea más ágil, seguro y con perspectiva de género.

Esto es, detalla, integrando protocolos específicos de atención y capacitación al personal.

Además, se impulsará la firma de un convenio con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) que reúne a todas las Fiscalías del país.

Capacita

Al tiempo que se detallan una serie de acciones de capacitación y profesionalización institucional.

Esto es, formación especializada y capacitación a personal de Ministerios Públicos, Fiscalías, Jueces y autoridades judiciales; coordinación con Secretarías de Movilidad y Transporte Público de los estados

Buscando implementar protocolos de prevención, atención y canalización de casos de violencia sexual en espacios públicos y medios de transporte.

Se capacitará al personal y conductores de transporte público para saber cómo actuar ante denuncias y prevenir situaciones de riesgo.

Cambio Cultural

Se pondrán en marcha campañas de concientización en espacios públicos, laborales, escolares y en transporte público, dirigidas fundamentalmente a los hombres.

Así como campañas de concientización contra las violencias, dirigidas a la sociedad en general y a las mujeres para fomentar la denuncia contra el abuso sexual.

25N – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer:

Presentación de campaña de comunicación social y resultados de la ruta de Homologación del tipo penal de abuso sexual como delito grave en todo el país.