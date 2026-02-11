Presupuesto Participativo CDMX: Infancias Incluidas en 2026

El IECM abre el registro para el Presupuesto Participativo 2026-2027. Niñas, niños y adolescentes de la CDMX podrán proponer mejoras

Regeneración, 11 de febrero de 2026.– El Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió una nueva convocatoria ciudadana. Niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años podrán participar activamente. El objetivo es que propongan proyectos para mejorar sus colonias o barrios.

Esta iniciativa busca fortalecer la formación cívica y democrática desde edades muy tempranas. El organismo reconoce el derecho de los menores a decidir sobre su entorno. Los jóvenes podrán imaginar y crear espacios para el deporte y la cultura.

Requisitos de registro y consentimiento

Para participar, los menores deben residir actualmente en la Ciudad de México. Es obligatorio contar con la autorización expresa de la madre, padre o tutor legal. Los adultos responsables deben firmar un formato de consentimiento de datos personales.

También es necesario anexar una copia de una identificación oficial vigente del tutor. Sin estos documentos, el proyecto no tendrá validez oficial ante el instituto. El IECM habilitó el formato F1-NNA para facilitar este trámite específico.

Las niñas, niños y adolescentes también participan, pueden registrar proyectos del Presupuesto Participativo para mejorar tu colonia o Unidad Habitacional. Participa en las decisiones que transforman tu comunidad.

Plazos y modalidades de inscripción

El registro de propuestas se realiza de forma digital mediante el sistema SIPROE 2026-2027. La plataforma oficial permanecerá abierta hasta las 18:00 horas del 24 de febrero de 2026. Los ciudadanos también pueden acudir de manera presencial a las direcciones distritales.

Existen 33 sedes del IECM disponibles para brindar atención personalizada a los interesados. El horario de atención en los módulos es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Los fines de semana operan en un horario especial de 10:00 a 14:00 horas.

Inclusión y protección de datos personales

El IECM invita a las personas habitantes, ciudadanas y vecinas, así como a las Autoridades Tradicionales Representativas de Pueblos y Barrios Originarios, a participar en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

La convocatoria destaca por su accesibilidad y respeto a la diversidad cultural capitalina. Se ofrecen versiones traducidas y en audio en lenguas como el Náhuatl, Otomí y Zapoteco. Esto garantiza que los pueblos originarios participen en su propia lengua materna.

El IECM aseguró que protegerá la imagen de los menores durante las asambleas. Las sesiones de dictaminación serán públicas pero con estrictos protocolos de privacidad. El acompañamiento de los padres es obligatorio en todas las etapas presenciales.

Impacto del presupuesto en las comunidades

El Presupuesto Participativo utiliza recursos públicos asignados a cada unidad territorial específica. La ciudadanía decide directamente qué obras o servicios son prioritarios para su bienestar. Participar permite transformar las necesidades en realidades tangibles para todos.

Los proyectos ganadores se financiarán con el presupuesto asignado a las alcaldías locales. El IECM invita a toda la población a consultar el listado de problemáticas locales. De esta forma, las propuestas atenderán carencias reales detectadas por los vecinos.