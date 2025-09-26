Secretario de Guerra de EE.UU convoca a reunión de generales, esto se sabe

Inusual reunión de generales con mando y principales asesores el martes en la base de Quantico, en Virginia, EE.UU

Regeneración, 25 de septiembre de 2025. En redes destacan la convocatoria del secretario de Guerra de EE.UU, Pete Hegseth, a generales estadounidenses de todo el mundo a una reunión sin decir por qué.

Y, lo cual genera ansiedad en los altos rangos militares, relatan portales.

Por otra parte, se indica que la cobertura periodística de la seguridad nacional enfrenta un nuevo reto.

Esto, ya que el Departamento de Defensa, o Guerra, planea eliminar el acceso a los reporteros que publiquen incluso información no clasificada sin aprobación oficial.

EE.UU

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se dirigirá a los altos oficiales del ejército a principios de la próxima semana.

Lo anterior, anunció el jueves el Pentágono en un comunicado, sin proporcionar más detalles.

Según el Washington Post, el jefe del Pentágono ordenó a todos los generales en posiciones de mando y a sus principales asesores que se reúnan el martes en la base de Quantico, en Virginia

El presidente Donald Trump confirmó a la prensa en el Despacho Oval esta reunión: “Me encanta. Creo que es genial”.

“¿Qué hay de raro en ello?”, se preguntó Trump ante los periodistas. “Dejémoslo empatizar con los generales y almirantes venidos del mundo entero”, añadió.

“Tenemos el mejor equipo del mundo”, continuó. “Muchos generales quieren estar aquí. También visitarán los sitios donde se encuentran los equipos. Hablarán sobre las armas más nuevas”.

Dice

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, explicó en un comunicado que Hegseth “dará un discurso ante sus altos mandos militares a principios de la próxima semana”.

Hegseth ordenó en mayo reducciones significativas en el número de altos oficiales y generales en el ejército de EE.UU.

Se indica además, cambios desde el regreso al poder de Donald Trump, que ha destituido a varios altos mandos.

Esto, en la mayoría de casos sin proporcionar explicaciones, se indica.

E incluso fuentes citadas por CNN dicen que habría una prueba de aptitud física, información sobre el Departamento de Defensa y una serie de despidos masivos.

Angustia EE.UU

La convocatoria es a oficiales con rango de general de brigada (O-7) a general de cuatro estrellas (O-10), así como a sus asesores superiores alistados.

Versiones señalan que:

“Se ordena a todos los oficiales generales al mando de los grados O-7 a O-10, así como a sus asesores generales alistados superiores, que asistan dentro de las limitaciones operativas.”

Esto es, que la directiva aplica a quienes ocupan puestos de mando y supervisan cientos o miles de tropas.

Adiós

Por otra parte, se destaca que en ese contexto, entre los despidos recientes destacan el del teniente general Jeffrey Kruse (Agencia de Inteligencia de Defensa).

Además, la vicealmirante Nancy Lacore (Reserva Naval) y el contralmirante Milton Sands, quien supervisaba operaciones de los Navy SEAL.

En meses recientes también fueron relevados altos mandos como el jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante responsable de operaciones navales.

Asimismo, la comandante de la Guardia Costera y el vicejefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea.

Se prevé que asistirán comandantes destacados en zonas de conflicto y despliegues estratégicos en Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico.

Sin embargo, la orden explícitamente excluye a aquellos que ostentan cargos en Estado Mayor.