4 mil millones de dólares para 6 centros de datos: Sheinbaum

Plan México: Empresa CloudHQ instalará 6 centros de datos en Querétaro en 52 hectáreas. Refrigeración sin agua: Sheinbaum

Regeneración, 25 de septiembre de 2025. Empresa CloudHQ instalará 6 centros de datos en Querétaro como parte del Plan México con inversión de 4 mil 800 millones de dólares.

Cabe destacar que el anuncio en el marco de la conferencia Mañaneras del Pueblo.

Sheinbaum

Y es que la empresa CloudHQ, es uno de los mayores desarrolladores de data centers en el mundo.

Al tiempo que se indicó que dichos centros de datos generarán 7 mil 200 empleos altamente calificados en el sector de la construcción.

Así como 900 empleos de trabajo permanentes.

Asimismo la presidenta destacó que la inversión otorga capacidad para el procesamiento de datos.

“Iniciar con inversiones en centros de datos es importante para México».

«Nos da capacidad en el país de procesamiento de datos relacionado con la inteligencia artificial y, en general, con el uso de tecnologías de la información…»

«.., pero, además, nos abre una nueva posibilidad de inversión en México».

Requisitos

Seguidamente Sheinbaum precisó los requerimientos para esta inversión.

“¿Qué se requiere? Energía, como ya se presentó. Y para eso hay un plan de trabajo con Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)».

» Y se requiere, también, que estas inversiones traigan beneficios a la comunidad”.

Por otra parte, Sheinbaum señaló trabajo junto al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri y los gobiernos municipales en el desarrollo de un plan de infraestructura.

Mismo que acompaña este proyecto y los que desarrolla el Gobierno de México en dicha región.

Economía

Por otra parte, Ebrard, secretario de Economía, destacó la economía vinculada a la inteligencia artificial.

Esto ya que el gobierno de Sheinbaum se trabaja junto a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para dar empleos a recién egresados de universidades.

“Esto va a construir como una carretera para todo lo que signifique inteligencia artificial en México».

«Para darnos una idea, cuando utilizamos Chat GPT, cuando utilizamos nuestro celular, los vuelos de los aviones, el servicio de tu refrigerador…»

«,,,, bueno, si lo tienes conectado a internet, todo eso depende de centros de datos —como el que ahora nos va a presentar—;»

«… y hace posible que la nueva economía que vamos a vivir estos próximos años vinculada a inteligencia artificial, México tenga la carretera necesaria…»

«…; estamos construyendo como la carretera, los puentes, para que pueda funcionar esa nueva economía”, puntualizó.

Empresa

Asimismo se destaca que en el anuncio de la presidenta Sheinbaum estuvo el director de operaciones de CloudHQ, Keith Patrick Harney.

Mismo quien detalló que los centros de datos estarán construidos en 52 hectáreas, constarán de 900 megawatts (MW).

De los cuales ya se tiene asegurada la energía inicial para los primeros 200 MW con apoyo de CFE y de Cenace.

Lo que representa una inversión previa de 250 millones de dólares. Además de que se tratará de un desarrollo sostenible al usar refrigeración sin agua y LEED de oro y plata.

“Tenemos una relación constructiva, colaborativa, con la señora Presidenta».

«…Y pienso que en esta travesía que estamos iniciando —como ya se los dijimos ahora— esta relación será de suma importancia y continuará”, agregó.

Puntualizó que CloudHQ tiene empresas digitales inquilinas que también están invirtiendo en términos de los costos de construcción, para la creación de empleos.

Así como para avanzar en el fortalecimiento de las cadenas de suministro mexicanas.