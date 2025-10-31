Sedema recupera nueve hectáreas en la zona rural de CDMX

El Gobierno capitalino reitera que el suelo de conservación genera hasta el 70 por ciento del agua que abastece la ciudad

Regeneración, 31 de octubre 2025– Un operativo en el paraje “El Durazno” permitió la recuperación de 9 hectáreas del Área Natural Protegida San Nicolás Totolapan en la Magdalena Contreras, CDMX, informaron autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Operativo

La acción, ejecutada el 22 de octubre de 2025, involucró la participación de 510 elementos de distintas dependencias públicas.

Derivó en el desmantelamiento de edificaciones irregulares y un taller que realizaba actividades contaminantes en una zona clasificada para conservación ambiental.

La intervención de las autoridades en San Nicolás Totolapan se realizó bajo coordinación de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR);

Junto con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, la Fiscalía General de Justicia;

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y otras áreas del gobierno local.

Construcciones

Durante el operativo se retiraron construcciones recientes levantadas sobre la ladera del cerro;

Además de un taller de hojalatería identificado por generar contaminación a partir del uso de solventes y pinturas.

En la intervención participaron 510 elementos de distintas dependencias, quienes detectaron construcciones recientes;

Y un taller de hojalatería que contaminaba el suelo y realizaba actividades no permitidas en esta zona de conservación.

Del total de superficie asegurada, 3 hectáreas correspondían a predios ocupados de manera irregular, donde fueron detectadas viviendas y actividades no autorizadas.

Las 6 hectáreas restantes quedaron bajo protección ambiental, con acciones orientadas a la conservación de servicios ecosistémicos y la vigilancia permanente para prevenir nuevas invasiones.

San Nicolás Totolapan

El sitio intervenido forma parte del Área Natural Protegida Parque Ejidal San Nicolás Totolapan.

Una zona de bosque templado relevante para la biodiversidad y la recarga de acuíferos en la Ciudad de México.

Según autoridades capitalinas, este ecosistema alberga especies como venado cola blanca, coyote, liebre, armadillo y una amplia variedad de aves migratorias y residentes.

Además, el área cuenta con manantiales y cuerpos de agua esenciales para el abasto y equilibrio ambiental en la capital.

“El Gobierno de la Ciudad de México reitera su llamado a la ciudadanía a no comprar ni construir viviendas en el suelo de conservación;

Áreas naturales protegidas o suelo verde”, señalaron funcionarias de la administración local.

Recomendación

La recomendación busca prevenir fraudes y daños ambientales, con información adicional disponible en la página de la DGCORENADR y la campaña “No te dejes engañar”:

https://altepetl.cdmx.gob.mx/no-construyas-vivienda-en-suelo-de-conservacion

La operación concluyó sin incidentes, bajo observación de representantes de derechos humanos y protección civil;

Quienes acreditaron que “la intervención fue pacífica y se efectuó con saldo blanco”.

Además, constituye un elemento estratégico para la biodiversidad y la calidad de vida de los habitantes.