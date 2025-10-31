24 años de prisión a “montachoques”: Congreso Edomex

Legisladores mexiquenses aprobaron se castigue con 3 mil días multa a quienes incurran en esta practica. Montachoques equiparado a extorsión

Regeneración, 31 de octubre 2025– Por unanimidad, el Congreso del Estado de México aprobó una reforma al Código Penal para que se castigue con hasta 24 años de prisión a quienes, de forma intencional, provoquen incidentes de tránsito para obtener un beneficio económico indebido.

Extorsión

Esto puede ser mediante amenazas o engaños, simulando ser víctimas del siniestro, delito calificado como “montachoques”, y que será equiparado como extorsión.

En sesión deliberante, se avaló una reserva de la iniciativa presentada por el diputado morenista Octavio Martínez Vargas.

En ella se especifica que esta práctica se considere como un delito de extorsión y que actualmente se castiga con 12 años de prisión y mil 500 días multa.

La reforma al Código Penal mexiquense prevé una agravante que duplica las penas cuando el delito se cometa en perjuicio de adultos mayores;

Personas con alguna discapacidad, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad, con lo cual se alcanzarían penas de hasta 24 años, así como 3 mil días multa.

Inicialmente las comisiones legislativas propusieron tipificar esta práctica como fraude.

Unanimidad

Pero en el Pleno se logró el apoyo unánime para que se aprobara este delito al nivel de una forma de extorsión.

Ya que las víctimas suelen ser intimidadas o agredidas para obligarlas a pagar “acuerdos reparatorios” por daños que no cometieron.

Legisladores mexiquenses votaron por unanimidad para castigar con más rigor a «montachoques».

La nueva disposición modifica el artículo 266 del Código Penal mexiquense:

Cualquier persona que genere de manera deliberada un percance vehicular para obtener un beneficio económico, pagará la pena.

Detrás de este tipo de delitos se encuentran grupos criminales que han tratado de obtener beneficios cuando ellos mismos son los causantes de los percances automovilísticos.

Modus operandi

El modus operandi de estos grupos criminales constituye un claro acto de extorsión e involucra otras conductas delictivas, como amenazas, daños materiales, lesiones y afectaciones patrimoniales.

Además, advierte que, en diversas circunstancias, estas prácticas han puesto en riesgo la integridad física y económica de las personas afectadas.

Lo que ha generado una creciente preocupación en la ciudadanía, especialmente en las zonas urbanas donde estos hechos son más recurrentes.“Es por ello que esta iniciativa no sólo busca disuadir estas conductas mediante mecanismos jurídicos claros y efectivos…

…sino también fortalecer un modelo de seguridad vial basado en la prevención, la transparencia y el acceso equitativo a la justicia”, indica el documento aprobado por legisladores mexiquenses.

Durante el análisis de esta iniciativa, el legislador promovente Octavio Martínez Vargas, destacó que el Estado de México es de las primeras entidades en legislar en la materia.

Subrayó que estos delitos por “montachoques” se registran en más de 60 municipios de la entidad, en especial en Ecatepec y el Valle de Toluca.