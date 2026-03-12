Seguridad energética preocupa a Sudeste Asiático

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) dependiente del petróleo y gas surtido a través de Ormuz

Regeneración, 12 de marzo 2026– Se anticipa que el creciente enfrentamiento en Medio Oriente ocupé un lugar central en las pláticas durante el encuentro de ministros económicos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), programada para el viernes 13 de marzo.

Reuniones

Además, los diplomáticos llevarán a cabo una reunión virtual el mismo día para tratar una crisis que se torna más profunda y que ha alterado los mercados a nivel global.

Filipinas, que asume la presidencia de la Asean este año, está a cargo de la organización de los encuentros.

Las autoridades están analizando los efectos y las respuestas al aumento de los precios del petróleo, así como las disrupciones en el transporte por mar.

Esto está afectando la logística y los intercambios comerciales en las economías de la región, que dependen en gran medida de sus exportaciones.

Inquietud

«La inquietud es clara», afirmó el subsecretario de Comercio de Filipinas, Allan Gepty.

Señaló que la región no podía desestimar el impacto de la crisis en la inflación y el empleo.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha causado hasta ahora cerca de 2. 000 muertes y ha provocado desestabilidad en los mercados energéticos y en el transporte mundial.

El conflicto ha cerrado prácticamente el estrecho de Ormuz, un punto estratégico que canaliza casi una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo hacia Asia.

Crisis

Esto ha hecho que el precio del crudo supere los 100 dólares por barril.

La crisis llevó a los ministros de Relaciones Exteriores de la Asean a convocar una reunión virtual de emergencia.

El propósito es evaluar las consecuencias para el Sudeste Asiático, donde muchas economías dependen de las importaciones de crudo y gas natural licuado (GNL) desde el Golfo.

Filipinas obtiene una gran parte de su petróleo de Medio Oriente y la interrupción del GNL de Qatar también ha reducido la disponibilidad.

Medidas

Varios países miembros de la Asean ya han tomado medidas concretas ante el impacto de la crisis en Medio Oriente.

Filipinas ha acortado la semana laboral del gobierno para conservar combustible.

Además, el presidente ha solicitado al Congreso el poder para eliminar los impuestos especiales sobre el combustible con el objetivo de ayudar a estabilizar los precios.

Vietnam redujo el 12 de marzo los precios al por menor del combustible de la noche a la mañana tras la baja de los precios globales del crudo.

Inestabilidad

Sin embargo, el gobierno advirtió que los precios seguirán siendo inestables, con más interrupciones de suministro pronosticadas.

A inicios de este mes, Tailandia también detuvo las exportaciones de energía hacia todos los países, excepto Laos y Myanmar.

«Es fundamental que nuestras acciones y respuestas hacia los conflictos actuales estén alineadas», enfatizó Gepty.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Asean expresaron que la intensificación del conflicto es «particularmente desafortunada».

Cese de hostilidades

Han solicitado un cese inmediato de las hostilidades.

Convocando a todos los involucrados a actuar con la mayor moderación para salvaguardar a la población civil.

Así como solucionar los desacuerdos a través de la conversación, de acuerdo con el derecho internacional.