Rescatan a 37 niños desaparecidos en operación en California

California y el Servicio de Alguaciles llevaron a cabo un operativo que resultó en la captura de siete sospechosos

Regeneración, 12 de marzo 2026– El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, informaron hoy que durante la operación «Safe Return» se localizaron a 37 menores que estaban reportados como desaparecidos en el condado de Riverside.

“Police in Southern California found 37 missing children and made 7 arrests during a large operation against human trafficking.



Thank you to law enforcement! 👏” pic.twitter.com/RVaszYczWf — Rapid Now (@Rapid_Now) March 12, 2026

Operación

El Departamento de Justicia de California (DOJ) trabajó en colaboración con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) en esta operación coordinada.

La operación también resultó en la detención de siete sospechosos.

La Operación Safe Return se centró en encontrar a los menores desaparecidos que se encontraban en mayor riesgo.

Esto se logró a través de la investigación de casos registrados en la base de datos de las fuerzas del orden, conocida como el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC).

Seguridad

«Cada niño merece estar seguro, protegido y tener la oportunidad de vivir su vida libre de explotación.

California seguirá respaldando a las víctimas y sobrevivientes, protegiendo a los más vulnerables y haciendo todo lo posible para que cada menor regrese a casa sano y salvo.

Agradezco a nuestros aliados en las fuerzas del orden que trabajaron incansablemente para localizar a estos niños desaparecidos.

Apoyar a sobrevivientes de trata y responsabilizar a quienes dañan a nuestros menores», comentó el gobernador Gavin Newsom.

Protección

«Nunca dejaremos de luchar para proteger a los niños de California y traerlos de regreso a casa.

Continuaremos colaborando con nuestros socios en las fuerzas del orden para proteger a los menores…

…apoyar a las familias y garantizar que cada niño en California esté seguro», aseguró el fiscal general Bonta.

El DOJ respaldó esta operación dirigida por el USMS junto con varias agencias claves, como el Departamento de Policía de Riverside.

Autoridades

Asimismo, el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside, la Oficina del Fiscal del Condado de Riverside y el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Riverside.

También participaron la Patrulla de Caminos de California y el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Riverside.

El DOJ lidera tres equipos enfocados en la trata de personas a lo largo del estado:

La Fuerza de Tarea contra la Trata de Personas de la Región de Sacramento y el Equipo de Captura de Depredadores Sexuales por Trata de Fresno.

Así como la Fuerza de Tarea contra la Trata de Personas del Condado de San Diego.

Trata de personas

La trata de personas se refiere a la explotación de personas con fines sexuales o laborales a través de la fuerza, el engaño o la coerción.

Los tratantes suelen enfocarse en individuos que ya están en situaciones vulnerables debido a la pobreza, la falta de estabilidad en su vivienda u otras circunstancias de riesgo.

El Departamento de Justicia de California sigue colaborando con agencias de seguridad en todo el estado para luchar contra la trata de personas.