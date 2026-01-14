Seis individuos de una red criminal son capturados en CDMX

Se ejecutaron además siete órdenes de arresto para privados de libertad en varios centros penitenciarios ligados a la red criminal

Regeneración, 13 de enero 2026– Como parte de las acciones para combatir actividades ilícitas trasnacionales, se detuvieron a seis personas vinculadas a una organización criminal y realizaron siete órdenes de aprehensión por reclusión, en diferentes centros penitenciarios.

Operativo

Este operativo tuvo lugar en la Ciudad de México en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Otros organismos involucrados fueron la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

Todo esto se realizó en conjunto con la Guardia Nacional (GN) y las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

Esto fue el resultado de investigaciones acerca de una organización delictiva internacional enfocada en la extorsión y el secuestro.

Delitos

También se involucraron crímenes como asesinato, tráfico de drogas y armas, tráfico ilegal de migrantes y trata de personas.

Los agentes de seguridad localizaron las residencias de una mujer que era considerada encargada de cobrar por la explotación sexual.

Además, distribuía drogas y controlaba a mujeres víctimas, actuando como vínculo con un grupo criminal local.

Para esto, se establecieron vigilancias fijas, móviles y discretas en las propiedades situadas en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Pruebas

Esto permitió recopilar pruebas suficientes que fueron presentadas a un Juez de Control, quien dio las órdenes para realizar las intervenciones en las casas.

A través de un operativo coordinado, se allanaron dos domicilios, donde se detuvo a Lesli “N” y a cuatro personas más.

También se confiscó metanfetamina, marihuana, teléfonos móviles, un arma de fuego corta, dinero en efectivo y computadoras.

Además de una libreta con una lista de nombres relacionados con la extorsión a mujeres en diversas áreas de la ciudad.

Investigación

Al proseguir con las indagaciones, en la alcaldía Iztapalapa se llevó a cabo una orden de arresto contra Bryan “N”.

Este individuo es considerado el operador financiero de la organización internacional.

También se le acusa de facilitar y ofrecer alojamiento para miembros del grupo criminal y mujeres extranjeras.

A los arrestados se les informaron sus derechos y fueron llevados, junto con las evidencias, ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Situación legal

El ministerio evaluará su situación legal, mientras tanto, las propiedades permanecerán selladas y bajo vigilancia policial.

Además, se ejecutaron siete órdenes de arresto vinculadas al delito de trata de personas en su modalidad agravada y delincuencia organizada.

Cuatro órdenes se llevaron a cabo en el Reclusorio Varonil Norte, una en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos en la Ciudad de México.

Otra en el Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula, Puebla y una más en el Centro Federal de Reinserción Social No. 4 Noroeste, Tepic, Nayarit.