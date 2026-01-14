Seis individuos de una red criminal son capturados en CDMX

Se ejecutaron además siete órdenes de arresto para privados de libertad en varios centros penitenciarios ligados a la red criminal

Regeneración, 13 de enero 2026– Como parte de las acciones para combatir actividades ilícitas trasnacionales, se detuvieron a seis personas vinculadas a una organización criminal y realizaron siete órdenes de aprehensión por reclusión, en diferentes centros penitenciarios.

Operativo

Este operativo tuvo lugar en la Ciudad de México en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Otros organismos involucrados fueron la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

Todo esto se realizó en conjunto con la Guardia Nacional (GN) y las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

Esto fue el resultado de investigaciones acerca de una organización delictiva internacional enfocada en la extorsión y el secuestro.

Delitos

También se involucraron crímenes como asesinato, tráfico de drogas y armas, tráfico ilegal de migrantes y trata de personas.

LEER MÁS:  Cae el M4, líder de Orejones en CDMX

Los agentes de seguridad localizaron las residencias de una mujer que era considerada encargada de cobrar por la explotación sexual.

Además, distribuía drogas y controlaba a mujeres víctimas, actuando como vínculo con un grupo criminal local.

Para esto, se establecieron vigilancias fijas, móviles y discretas en las propiedades situadas en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Pruebas

Esto permitió recopilar pruebas suficientes que fueron presentadas a un Juez de Control, quien dio las órdenes para realizar las intervenciones en las casas.

A través de un operativo coordinado, se allanaron dos domicilios, donde se detuvo a Lesli “N” y a cuatro personas más.

También se confiscó metanfetamina, marihuana, teléfonos móviles, un arma de fuego corta, dinero en efectivo y computadoras.

Además de una libreta con una lista de nombres relacionados con la extorsión a mujeres en diversas áreas de la ciudad.

Investigación

Al proseguir con las indagaciones, en la alcaldía Iztapalapa se llevó a cabo una orden de arresto contra Bryan “N”.

LEER MÁS:  Inicia registro de líneas celulares en el Padrón de Telefonía Móvil

Este individuo es considerado el operador financiero de la organización internacional.

También se le acusa de facilitar y ofrecer alojamiento para miembros del grupo criminal y mujeres extranjeras.

A los arrestados se les informaron sus derechos y fueron llevados, junto con las evidencias, ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Situación legal

El ministerio evaluará su situación legal, mientras tanto, las propiedades permanecerán selladas y bajo vigilancia policial.

Además, se ejecutaron siete órdenes de arresto vinculadas al delito de trata de personas en su modalidad agravada y delincuencia organizada.

Cuatro órdenes se llevaron a cabo en el Reclusorio Varonil Norte, una en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos en la Ciudad de México.

Otra en el Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula, Puebla y una más en el Centro Federal de Reinserción Social No. 4 Noroeste, Tepic, Nayarit.

Destacados

Relacionados