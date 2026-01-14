Groenlandia prefiere el vínculo con Dinamarca que con EE.UU.

«Optamos por Dinamarca» dice el primer ministro de Groenlandia, antes de la reunión con Vance y Rubio. Tendrá problemas dice Trump

Regeneración, 13 de enero 2026– El jefe de Gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, declaró hoy que si el territorio tiene que decidir entre Washington y Copenhague, elige a la nación europea, a la que está asociado.

El primer ministro de Groenlandia Jens-Frederik Nielsen ha declarado junto a la primera ministra danesa que no quieren pertenecer a EEUU y seguir en Dinamarca.

Trump al enterarse ha dicho que no lo conoce, pero que esa declaración va a ser un gran problema para él. pic.twitter.com/2ZckjnhMeD — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) January 13, 2026

Reunión

Sus comentarios se producen un día antes de un encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de Groenlandia y Dinamarca con el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Así como con el secretario de Estado, Marco Rubio, en un esfuerzo por disuadir las ambiciones del presidente.

“No buscamos ningún conflicto, pero nuestro mensaje es claro: Groenlandia no está en venta».

«Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle».

Si en este momento tuviéramos que decidir entre Estados Unidos y Dinamarca, optaríamos por Dinamarca.

Etapa de unidad

«No es una etapa para desacuerdos internos, sino de unidad», enfatizó Nielsen en una conferencia de prensa junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Su declaración se produce tras las reiteradas afirmaciones de Trump sobre su interés en adquirir el territorio autónomo que pertenece a Dinamarca.

«Hay muchos indicios de que la parte más difícil está delante de nosotros»

A pesar de que Copenhague ha administrado Groenlandia durante siglos, la isla ha estado dando pasos hacia la independencia desde 1979.

Independencia

Este objetivo es apoyado por todos los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento del territorio.

En respuesta a las intenciones de Trump, funcionarios de la Casa Blanca han estado discutiendo diferentes estrategias para colocar Groenlandia bajo control estadounidense.

Lo que incluye la posible utilización de su ejército y pagos globales a los groenlandeses, en un intento por convencerlos de que se separen de Dinamarca.

«No ha sido fácil hacer frente a una presión completamente inaceptable de nuestro aliado más cercano durante toda la vida.

Sin embargo, hay muchos indicios de que la parte más difícil está delante de nosotros».

Conferencia de prensa

Así lo expresó la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en la conferencia de prensa celebrada este martes.

Frederiksen reconoció que la situación es «sumamente grave», y cuestionó la posibilidad de modificar fronteras mediante la fuerza.

Además, enfatizó que “no se puede comprar a otro pueblo”. Los países pequeños no deben sentir temor ante los más grandes, recalcó.

🇺🇸🇬🇱| TRUMP: No sé nada del primer ministro de Groenlandia. No estoy de acuerdo con él. Eso le traerá un gran problema. pic.twitter.com/VHyL0O1q5w — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) January 13, 2026

Las preocupaciones dentro de la OTAN aumentan, mientras se consideran opciones para asegurar la protección de la isla.

Tensión

La posibilidad de que Trump adquiera Groenlandia por la fuerza está tensando las relaciones con los aliados de Estados Unidos en la OTAN.

Y ha generado un aviso de que actuar de esa manera podría significar el final de la mayor alianza de seguridad mundial.

La alianza atlántica tiene como fundamento una garantía de seguridad colectiva establecida en el Artículo 5 del tratado:

Cualquier agresión hacia uno de sus integrantes debe verse como una agresión hacia todos ellos.