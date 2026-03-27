Brugada Triplica Abasto de Agua en Magdalena Contreras

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, invierte 150 millones de pesos para triplicar el agua en 20 colonias de Magdalena Contreras

Regeneración, 26 de marzo de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México destinó 150 millones de pesos a la alcaldía Magdalena Contreras. Estos recursos financian un proyecto integral para mejorar el suministro de agua potable y drenaje local.

Los trabajos benefician directamente a los habitantes de 20 colonias que sufrían desabasto constante de líquido. La mandataria capitalina destacó que la inversión proviene de los impuestos pagados por la propia ciudadanía activa.

“El agua debe entenderse como un derecho y una obligación del gobierno”, afirmó de manera contundente Brugada. La Jefa de Gobierno supervisó personalmente los avances de estas obras de gran impacto social y urbano.

El proyecto busca garantizar que el recurso llegue a las zonas más altas de la demarcación territorial. Estas acciones representan un cambio significativo en la gestión de los servicios básicos para la población vulnerable.

Resultados inmediatos en el suministro local

Las autoridades lograron triplicar el caudal en zonas críticas como San Bernabé y la colonia Tierra Unida. El incremento registrado alcanza los 100 litros por segundo adicionales para el beneficio de las familias.

Se modernizaron plantas potabilizadoras y se automatizaron cuatro pozos estratégicos para optimizar la distribución del recurso hídrico. Esta infraestructura permite una gestión más eficiente del agua disponible en los mantos acuíferos de la región.

“Estas obras han permitido incrementar el suministro de agua en más de 20 colonias”, puntualizó la mandataria capitalina. La administración actual implementó tecnología de telemetría y transmisores de presión para monitorear la red en tiempo real.

Estas acciones redujeron significativamente las fugas y la falta de líquido en los hogares de la demarcación. El monitoreo constante permite reaccionar con mayor velocidad ante cualquier falla técnica en el sistema de bombeo.

Saneamiento y prevención de desastres naturales

El proyecto incluye el retiro de 18 mil metros cúbicos de azolve en presas de la zona sur. Este volumen de residuos equivale a la capacidad total de siete albercas olímpicas llenas de diversos desechos.

Los trabajos de mantenimiento en el drenaje buscan prevenir inundaciones severas durante la próxima temporada de lluvias intensas. La limpieza profunda garantiza que los cauces naturales funcionen correctamente y no representen un riesgo para los vecinos.

“En 2025 invertimos 150 millones de pesos en agua, drenaje y saneamiento”, señaló la mandataria sobre el presupuesto. En la colonia Lomas Quebradas avanza la construcción de un muro de contención para proteger a las familias.

También se aumentó un 70 por ciento el caudal de agua tratada para uso no potable en la alcaldía. El agua reciclada se destina ahora al riego de áreas verdes y espacios deportivos de la comunidad local.

Nuevo modelo de gestión y sustentabilidad

El Gobierno de la Ciudad impulsa un cambio profundo en el modelo tradicional de gestión hídrica actual. Se busca reducir la extracción excesiva de los pozos para evitar grietas y hundimientos en el subsuelo capitalino.

La estrategia prioriza ahora la protección del bosque de agua y la infiltración natural de la lluvia caída. Este enfoque sustentable asegura la viabilidad del recurso para las futuras generaciones de habitantes de la metrópoli.

“No debe ser sinónimo de desigualdad, sino de vida y bienestar para las familias”, enfatizó finalmente Clara Brugada. El secretario de Agua, Mario Esparza, detalló que las obras continuarán con fuerza durante el próximo año 2026.

Se planea la construcción de tanques reguladores y sistemas de captación pluvial en la zona de San Jerónimo. Estas metas forman parte del programa Acupuntura Hídrica para equilibrar el sistema de distribución en toda la ciudad.