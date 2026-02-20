José María Balcázar es el nuevo presidente interino de Perú

El abogado asume el cargo en una polémica por declarar que defiende el matrimonio infantil, y enfrenta varias acusaciones en Perú

Regeneración, 19 de febrero 2026– El presidente interino de Perú, José María Balcázar, ha tomado posesión del cargo bajo fuertes críticas de diversos sectores debido a sus comentarios a favor del matrimonio infantil y a un historial de acusaciones e investigaciones por supuestos delitos.

“De 14 pa' arriba no hay ningún impedimento, todos tienen relaciones sexuales, la ley lo autoriza”: así defendió José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú, su postura sobre el matrimonio infantil. pic.twitter.com/vNjaLkYpaV — Imagen Crystal (@imagen_crystal) February 19, 2026

Abogado

Este abogado de 83 años se convierte en la persona más longeva en asumir la presidencia en la historia del país.

Balcázar ingresó al Congreso en 2021 representando a Perú Libre, el mismo partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia.

Entre los incidentes más notorios, fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque por una supuesta malversación de fondos y otras acusaciones durante su mandato como decano.

La organización afirmó que Balcázar “no cumple con el estándar ético y de integridad requerido”, en un comunicado que pidió al Congreso no apoyar su postulación.

En 2021, el abogado comentó a La República que durante su gestión se respetaron las normativas, y tenía la confianza de que la investigación sería archivada.

Envidias

Este jueves, Balcázar compartió en RPP que enfrentó “envidias y cuestiones gremiales”, añadiendo sobre el comunicado:

“Habría que preguntarle también a esos amigos que publican comunicados aquí y allá cuál es la verdadera causa”.

Hace unos años, mientras era juez de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, Balcázar fue destituido por anular decisiones que ya estaban firmes.

El Consejo Nacional de la Magistratura determinó en 2011 que Balcázar “no alcanza los estándares esperados” para ser renovado en su puesto.

En abril de 2025, el Ministerio Público lo denunció como presunto implicado en cohecho (sobornos).

Investigación

Durante esta investigación, Balcázar admitió en una entrevista con Canal N que entregó el currículum de su nuera a un asistente de la fiscalía.

No obstante, afirmó que “no tuvo injerencia” en el procedimiento.

En 2023, Balcázar fue el único congresista que se abstuvo de votar en una comisión sobre un proyecto que buscaba prohibir el matrimonio infantil.

El parlamentario argumentó: “Las relaciones sexuales ocurren a temprana edad y quienes se dedican a la medicina legal, los que han estudiado…

…saben que, siempre que no haya violencia, estas relaciones ayudan al desarrollo psicológico de una mujer”.

Rechazo

Sus afirmaciones fueron rechazadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sin embargo, Balcázar profundizó en el tema meses después.

Balcázar recordó que en Perú “no existe ningún impedimento” para tener relaciones con jóvenes a partir de los 14 años y, de hecho, justificó situaciones que implican un abuso de poder.

“Todos tienen relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, también entre alumnos”, declaró cuando ya ocupaba el cargo de presidente de la Comisión de Educación del Congreso.

José María Balcázar: El fujicerronista. Pese a que la derecha señala a Balcázar como de 'izquierda radical' y lo asocia con un supuesto comunismo, los hechos demuestran que su trabajo como congresista está… pic.twitter.com/D1OeTVAGaE — 🇵🇪 Wayka (@WaykaPeru) February 19, 2026

A favor del matrimonio infantil

Por lo tanto, reiteró que no votaría a favor de una propuesta para prohibir el matrimonio entre los 14 y 18 años.

“Considero que eso está hasta ahora bien, salvo en los casos de violación. Ahí no se puede casar. Para mí, como abogado, sería un retroceso”.

El Ministerio de la Mujer nuevamente rechazó sus comentarios, que “ocultan una situación de violencia sexual hacia niñas y adolescentes”.