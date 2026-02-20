México reitera necesario reconocimiento del Estado Palestino

Donde se reitera que México reconoce tanto a Palestina como a Israel. En Junta de Paz solo como observadores

Regeneración, 19 de febrero de 2026.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, definió la postura oficial del país ante la iniciativa de Donald Trump de la Junta de Paz para Palestina.

El Gobierno de México decidió declinear la invitación para ser miembro pleno de dicho organismo internacional.

La mandataria explicó que el formato del encuentro no garantiza una solución equilibrada para el conflicto en Medio Oriente.

Sheinbaum subrayó que la búsqueda de la paz debe ser inclusiva con todas las naciones involucradas en la región.

México sostiene que el diálogo internacional requiere la participación directa de los dos Estados en disputa territorial.

La presidenta afirmó textualmente que “es importante la participación de ambos Estados, de Israel y de Palestina”.

México rechaza la integración al “Junta de Paz” que propone Trump, debido a que en esta mesa Palestina no es reconocida como Estado. pic.twitter.com/OrjHPL7f4n — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) February 17, 2026

El reconocimiento del Estado de Palestina

La base de la negativa mexicana radica en el reconocimiento diplomático previo que el país otorga a Palestina.

La jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que esta condición es fundamental para cualquier negociación de paz legítima.

Sheinbaum puntualizó en su discurso: “nosotros reconocemos a Palestina como un Estado”. Por este motivo, México considera que la estructura de la Junta de Paz de Trump es insuficiente.

Al ser cuestionada sobre si su participación directa era una negativa definitiva, la mandataria respondió con un rotundo “No”.

El Gobierno de México ya envió el comunicado oficial detallando los motivos de esta decisión soberana.

La presidenta aclaró que “reconocemos la búsqueda de la paz en cualquier espacio que se abra”, pero con condiciones.

México participará solo como observador

A pesar del rechazo como integrante, México mantendrá una presencia informativa en las sesiones de trabajo en Washington.

La administración federal optó por enviar a un representante diplomático de alto nivel bajo una figura no vinculante.

Sheinbaum señaló que “probablemente vaya el embajador de Naciones Unidas, nuestro embajador en Naciones Unidas de observador”.

Esta decisión se tomó en conjunto con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para preservar la neutralidad.

La mandataria reiteró que la invitación original permitía esta modalidad de asistencia técnica sin formar parte del grupo central.

Según sus palabras, “con el canciller, tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador”.

México vigilará el proceso sin abandonar sus principios históricos de política exterior y autodeterminación.

Otras naciones

Diversas naciones europeas ven con suspicacia esta organización por considerarla una amenaza al papel mediador de la ONU.

Francia rechazó participar y recibió amenazas de aranceles del 200 por ciento a sus exportaciones de vino y champán.

Italia también optó por la figura de observador debido a restricciones legales y constitucionales similares a las de México.