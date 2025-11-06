Senado aprueba derechos del consumidor en servicios digitales

Plataformas tendrán que informar cobros recurrentes, avisar renovaciones y permitir cancelar de forma inmediata, sencilla y gratuita

Regeneración, 6 de noviembre 2025– El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que permitirá a los usuarios cancelar suscripciones y membresías digitales de manera rápida, clara y gratuita, sin cláusulas ocultas ni penalizaciones injustificadas.

En la #CámaraAlta se aprobó una reforma que permitirá a los usuarios de servicios como streaming, telefonía y plataformas digitales cancelar sus contratos de forma inmediata y sin trámites adicionales.#PaolaRojasDPC @PaolaRojas pic.twitter.com/VVVbtEHXvt — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 6, 2025

Prohibir prácticas abusivas

Con 91 votos a favor, el Pleno avaló adicionar dos fracciones al artículo 76 Bis;

Con el objetivo de prohibir prácticas abusivas en cobros recurrentes y renovaciones automáticas.

Las empresas deberán notificar con al menos cinco días de anticipación cualquier renovación y garantizar que la baja sea tan sencilla como el registro.

“Si registrarse en una plataforma toma segundos, cancelar debe tomar lo mismo.

📌 El Senado aprobó que las y los consumidores puedan cancelar fácilmente sus suscripciones o membresías con cobro recurrente, sin penalizaciones. Además, se deberá avisar con días de anticipación la renovación de un servicio.



Conoce lo más relevante en la #SesiónEnBreve. 👇… pic.twitter.com/Iwytl8v6VK — Senado de México (@senadomexicano) November 6, 2025

Lo fácil no puede ser sólo pagar, también debe ser cancelar”, señaló la senadora Cynthia López Castro, presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores y quien presentó el dictamen en tribuna.

Economía familiar

«Protegemos la economía familiar y modernizamos nuestra legislación.

La tecnología debe servir a las personas, no aprovecharse de ellas», aclaró la senadora López Castro.

La reforma obliga a proveedores a informar de manera clara y visible si el servicio implica cobros automáticos, así como su monto, periodicidad y fecha de cargo.

También deberán habilitar mecanismos simples para cancelar de forma inmediata y sin sanciones.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en 2024 se registraron más de 20 mil quejas relacionadas con servicios digitales y suscripciones automáticas;

Especialmente en plataformas de streaming, gimnasios, software y telefonía móvil.

Dictamen

El dictamen armoniza la legislación mexicana con estándares internacionales, como la regla “Click-to-Cancel”…

…de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos y las directrices de la Unión Europea sobre comercio electrónico.

En posicionamientos de grupo, legisladores de Morena, PAN, MC, PT y PVEM celebraron la medida al considerarla un freno a cobros sorpresa, procesos deliberadamente confusos y renovaciones involuntarias.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, advirtió que en un entorno donde “todo se contrata con un click, también con un click deberíamos poder cancelar”.

Desde el PAN, Raymundo Bolaños afirmó que la ciudadanía “está harta de las renovaciones automáticas sin aviso previo”.

La minuta fue turnada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Con ello, las plataformas digitales deberán adaptar sus procesos y avisos para operar bajo reglas más justas, transparentes y centradas en el usuario.