Suprema Corte sentencia a «núcleo de trama golpista» en Brasil

Brasil: Condena a cinco acusados de la conspiración golpista del ex presidente Jair Bolsonaro. Condenas entre ocho y 26 años de prisión

Regeneración, 17 de diciembre de 2025 – Este martes, la Corte Suprema de Brasil dictó sentencia contra los últimos cinco acusados de la conspiración golpista orquestada por el ex presidente Jair Bolsonaro, imponiendo condenas que varían entre ocho y 26 años de prisión.

TRAMA GOLPISTA | A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, por unanimidade, cinco réus apontados como integrantes do chamado Núcleo 2 da trama golpista articulada no governo de Jair Bolsonaro, com penas que variam entre 8 e 26 anos de prisão. pic.twitter.com/oxvP11FKqd — TV Brasil (@TVBrasil) December 16, 2025

Veredicto

Con este veredicto, el tribunal brasileño concluye el proceso legal relacionado con uno de los episodios más graves de ataque a la democracia en el país.

Esto ocurrió después de los eventos sucedidos tras las elecciones presidenciales de 2022.

El tribunal encontró culpables a Filipe Martins (ex asesor presidencial), Mario Fernandes (general retirado) y Marcelo Costa Câmara (coronel).

Así como a Silvinei Vasques (ex director de la Policía de Carreteras) y Marília Ferreira de Alencar (ex jefa de Inteligencia del Ministerio de Justicia).

Las sentencias impuestas fueron de 21 años para Martins, 26 para Fernandes, 21 para Costa Câmara, 24 para Vasques y ocho para Ferreira de Alencar.

Fiscalía

La Fiscalía General argumentó que todos tuvieron algún grado de implicación en la conspiración, y las condenas se establecieron según el nivel de involucramiento de cada uno.

El proceso judicial incluyó a 31 acusados, de los cuales 29 recibieron condena, sumando más de 400 años de prisión en total.

La pena más alta fue para Bolsonaro, quien fue considerado por el tribunal como el líder del plan.

El ex presidente recibió 27 años de prisión tras ser identificado como el principal culpable de la tentativa de golpe de Estado.

Este intento tenía como objetivo modificar el resultado electoral que favoreció a Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.

Condena

La condena contra Bolsonaro se volvió definitiva el 25 de noviembre, día en el que comenzó a cumplir su pena en instalaciones de la Policía Federal.

Esto sucedió luego de que infringiera medidas cautelares y tratara de dañar un dispositivo de monitoreo.

La intentona golpista alcanzó su punto álgido el 8 de enero de 2023, cuando manifestantes tomaron por asalto las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Esto ocurrió apenas una semana después de la toma de posesión de Lula.

*Brasília já está na ruas deixando seu recado* ✊



SEM ANISTIA PARA GOLPISTA!



Vem para rua. pic.twitter.com/9NWndZqatE — danielprofweitzel (@danielprof10173) December 14, 2025

La investigación judicial reveló que la conspiración se había gestado incluso antes del período electoral, con la implicación de altos funcionarios y miembros de las fuerzas armadas.

Entre los condenados, Filipe Martins fue notable por su papel como enlace entre los sectores radicales en Brasil y la extrema derecha de Estados Unidos.

Particularmente con Steve Bannon, un antiguo colaborador de Donald Trump.

.@teresaleitao_ mostra o que está por trás da Dosimetria: "Esconder a tentativa de golpe que houve, sim, no Brasil".

A verdade não pode ser apagada por manobras legislativas! 🚫🇧🇷 A posição do PT é clara: em defesa da Constituição, REJEITAMOS a diminuição de penas de golpistas. pic.twitter.com/g2fGPsEez8 — PT no Senado (@PTnoSenado) December 17, 2025

Tribunal

Según el tribunal, Martins fue uno de los creadores de un proyecto de decreto que proponía la anulación de los resultados electorales.

Así como intervenir en la justicia electoral y arrestar a varios magistrados, incluido Alexandre de Moraes, quien luego asumió como relator del caso.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, por unanimidade, Aildo Francisco Lima a 14 anos de prisão por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023.



Leia mais: https://t.co/u04ZhfMbE3 pic.twitter.com/GhB1BnIcsL — Acorda DF (@acorda_df) December 17, 2025

Mario Fernandes fue culpable de planificar ataques contra figuras clave del gobierno y del sistema judicial.

Entre estos se encontraban el presidente Lula, el vicepresidente Geraldo Alkmin y el juez De Moraes.

Los demás condenados ocupaban también roles clave dentro de la organización gubernamental, lo que, según el Ministerio Público, permitió que se desarrollara el plan.

Debate

En el terreno político, la sentencia de los involucrados ha generado un gran debate en el Congreso.

Grupos de extrema derecha, junto a partidos de centro que tienen mayor presencia en el Parlamento, están promoviendo una iniciativa para disminuir las sanciones a los sentenciados.

A pesar de que la iniciativa ya recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados, encuentra una fuerte oposición en el Senado, donde su porvenir sigue siendo incierto.