68 detenidos, incautan 137 bodegas en 43 municipios de Edomex

Operación Senda contra robo de transporte de carga. 4 días de acción simultánea. Miles de toneladas de autopartes, armas y otros: Edomex

Regeneración, 17 de diciembre de 2025. La Fiscalía del Estado de México informó que en operación “Senda” cayeron 68 personas, se aseguraron 137 bodegas en 43 municipios donde encerraban los vehículos y guardaban la mercancía robada.

El despliegue fue con el objetivo de combatir el delito de robo a transporte de carga en carreteras y vialidades mexiquenses.

Edomex

Cabe destacar que se indica se trata de un operativo con fuerzas mexiquenses y de la federación.

«Para combatir el delito de robo a transporte de carga en carreteras y vialidades del Edomex, fuerzas federales y estatales desplegaron la Operación “Senda” en 46 municipios de la entidad».

Por otra parte, se indican investigaciones anteriores para descubrir la red de operadores de robo.

«A través de información de gabinete aportada por la Guardia Nacional, datos proporcionados por las víctimas y actos de investigación de la Fiscalía Edomex…»

«…, identificaron el modus operandi de los principales grupos delictivos dedicados al robo de transporte de carga con presencia en el Edomex.

Seguidamente, se precisa que entre el 9 y 12 de diciembre pasados, se desplegaron acciones simultáneas con la participación de Guardia Nacional, Defensa y la Marina.

Detenidos

Por otra parte, se detalla que las detenciones por cumplimiento de orden de aprehensión, en flagrancia.

Así como técnicas de investigación de cateo e inspecciones se desarrollaron de manera simultánea en 46 municipios del Edomex que presentan la mayor incidencia en torno a este delito.

Durante este despliegue fueron asegurados 137 inmuebles, 178 vehículos, algunos de ellos con medios de identificación alterados.

«… incluso con calcomanías o rótulos de organizaciones sociales con apariencia de sindicato o asociación».

Armas

Además se encontraron armas, dinero, miles de toneladas de autopartes y drogas.

Así, se destaca se incautaron 49 armas de fuegos, cartuchos útiles y cargadores; 61 mil 294 cajas con mercancías diversas.

Junto con ello, 535 mil pesos aproximadamente en moneda nacional, yenes y euros.

«…; 29 motores; miles de toneladas de chasises y autopartes de camión sin medios de identificación o alterados; placas de circulación y autopartes con reportes de robo».

E incluso un troquel e insignias apócrifas para simular corporaciones oficiales; equipos de monitoreo satelital e inhibidores de señal, así como diversas dosis de estupefacientes.

«Las investigaciones y acciones de Operación Senda continuarán para inhibir y combatir este delito», precisa la Fiscalía mexiquense.